影／統促黨政治獻金案　張安樂當人頭逃漏稅77萬…父子不法所得5138萬

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦中華統一促進黨政治獻金案，查出統促黨總裁張安樂等6人，涉未依設專戶，就收受政治獻金209萬元，張安樂還和兒子張瑋、媳婦王姝茵侵占自家旅行社經營大陸團的營業收入等公款約5138萬元，再用旅行社名義花4百多萬租貨車供統促黨使用，張安樂則在旅行社當人頭支薪7萬多元，藉此互相幫助逃漏稅77萬元，涉犯《銀行法》等多罪。

▲統促黨總裁張安樂涉嫌違反《政治獻金法》等多罪遭起訴。（圖為資料照／記者黃軍瑋攝）

▲統促黨近年常發起政治議題活動上並表達立場。（圖為資料照／記者屠惠剛攝）

「白狼」張安樂近年多次以統促黨創辦人及黨總裁的身分，多次參與政治話題，曾引起外界質疑黨產資金來源，檢調為此曾大動作搜索、約談張安樂、張瑋父子等統促黨幹部，張瑋曾受訪表示，他1996年在大陸設立「韜略運動器材」公司時，資金是跟朋友借來的，頂多違反虛偽驗資，「如果背後真有中資的話，我還需要向人借錢開公司嗎？」

不過檢調查出，張安樂和統促黨前主席李新一、黨工張陳淑媜，涉嫌在2006年創黨後，未申請設立專戶，就先收受209萬多元的個人捐獻政治獻金；此外，張瑋成立的華夏大地旅行社從2015年起，長期租用10輛小發財車，讓統促黨無償使用，截至案件偵辦的2018年12月，租金已達447萬5440元。

▲張安樂的兒子張瑋也一併遭起訴。（圖為資料照／記者楊佩琪攝）

檢察官認為，無償提供車輛使用，性質上就是捐贈政黨，但統促黨和旅行社都沒有申報，反而讓旅行社連續4年度，以租車名義申報公司支出；不只如此，張安樂身為統促黨總裁，竟然還讓兒子張瑋拿去當旅行社人頭員工，申報月薪7萬2800元，藉此再幫旅行社逃漏稅，總計旅行社逃稅捐共77萬多元。

最誇張的是，起訴指出，張瑋設立華夏大地旅行社的原始資本600萬元，是跟人借來的，完成公司登記就把錢還人家，之後張安樂父子與媳婦王姝茵3人，把華夏大地當成家族禁臠，從2013年4月到2016年6月，不但任意挪用公司款項，明知韜略公司陸續匯到張瑋私人帳戶的錢，都是華夏大地經營旅行業務的收入，卻都不登記在公司財報，直接侵占私用，不法所得約5138萬元。

▲張瑋和妻子王姝茵另涉從事非法地下匯兌。（示意圖為資料照／記者張瑋庭攝）

除了涉嫌違反《政治獻金》、《稅捐稽徵法》外，檢調還查出張瑋和妻子王姝茵另外涉嫌從事地下匯兌，幫黃氏父女把新台幣換成人民幣，金額達1507萬1055元，這部分涉及違反《銀行法》的情節，也在13日一併起訴，全案目前仍有張安樂父子等人涉嫌《組織犯罪條例》的部分，由北檢另案偵辦中。

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