恐怖大雷電！屏東停電一度達2萬多戶…春日鄉13日停班課　

▲受大雷雨影響，屏東地區停電戶一度達2萬多戶，春日鄉13日停班、停課 。（圖／翻攝中央氣象局站網站）

記者陳崑福／屏東報導

受強烈西南氣流影響，屏東地區12日深夜起雷雨交加，閃電打個不停，讓民眾心驚，受其影響，一度造成2萬多戶停電，至13日早上還共有枋山、林邊、小琉球、佳冬、枋寮、屏東市、新園、萬丹 、九如、里港等地區總共11條饋線事故跳脫，台電搶修人員漏夜連續搶修積極復電。而春日鄉因道路坍方，今天停班停課。

這波大雷雨，聲勢驚人，東港鎮及屏東市均在凌晨2點30分左右下起大雨，至早上9點，兩地雨量均達161毫米，其中屏東市新興、公館兩里一度停電，東港鎮公所附近道路積水。

電力部分，受大雷電影響，屏東地區停電戶達2萬零882戶停電，台電屏東區處全力動員各服務所、巡修部門及線路班同仁160人，機具車輛昇空車30台、吊臂車14台及大小型工程車76台等全力搶修，到早上9點止，還有1969戶停電中，停電地區屏東市、九如鄉、枋寮鄉等地區。

台電公司屏東營業處表示，饋線跳脫停電事故發生，將會依自動化開關回傳信號判斷故障區間，遙控操作開關隔離故障區間後，故障區間上游恢復供電，下游由其他饋線轉供復電，以縮小停電範圍，另派員查修故障區間確認故障點後，儘速搶修恢復正常供電。

處長胡忠興表示，目前正全力搶修中，預定今日上午11點可全部復電。而民眾如遇雷雨造成事故停電，可撥打本公司1911客服專線通報派員查修，如發現電線斷落地面，不可自行撿拾或移至路邊，以免發生觸電危險，應撥打1911客服專線，請本公司派員現場處理。

另台電公司停電修復程序原則以：供電樞紐變電所、主幹線、分歧線、桿上變壓器等優先順序派員搶修。由於大範圍的雷擊事故可能造成眾多用戶用停電，台電會立即調派人力從事搶修工作，惟雷擊仍可能對台電公司搶修人員造成電擊危害，為確保工作安全，籲請停電用戶能耐心等候。