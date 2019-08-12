豪華轎車頻仍出入妨礙通行　警機警逮8人起出3槍+毒品　

▲屏東縣潮州警分局查獲李姓男子等人涉嫌擁有槍 械及毒品，擴大偵辦。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

在台中疑涉多起刑案的李姓男子，南下屏東縣潮州鎮租屋晝伏夜出避風頭，由於駕駛名貴轎車因停車影響其他住戶進出，引發糾紛，警方深入查訪，持屏東地院核發搜索票執行搜索，將連同他在內的8人逮獲，起出3把手槍、50顆子彈等物，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦，並擴大偵辦。

屏東縣潮州警分局中山路所派出所於日前執行安居緝毒專案接獲民眾報案，轄內某公寓大樓因新遷入之李嫌，經常有多名友人駕駛豪華轎車出入頻繁，由於 隨意停車影嚮其他住戶出入，進而衍生糾紛、爭執。

經警方深入查訪後，發現李嫌在臺中疑似涉嫌多起案件，遂於今年7月底至屏東避風頭，在潮州租屋藏，避免行蹤曝光，晝伏夜出，行逕相當可疑，經多日佈建查緝，並與偵查隊、光華所共組專案小組，向法院聲請搜索票執行搜索，逮獲李在內8人到案，起出手槍3把、子彈50顆及槍枝改造工具一批等證物及毒品，擴大偵辦。

潮州警方表示，這次查緝行動成功阻絕毒品流入社區，也防止多人遭受毒害，籲請民眾注意周邊可疑人、事、物，隨時向警方提出檢舉，將毒品澈底掃出純樸社區，讓民眾能夠過著「安居」、「樂業」的生活。