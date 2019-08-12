快訊／台南、嘉義「大雷雨」突夜襲！開出20億天降暴雨…9縣市大雨警戒

▲台南、嘉義「大雷雨」突夜襲！（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

20.47億元威力彩開出，台南幸運兒一注獨得，引發全台網友關注，未料12日深夜11時突然一陣雷陣雨，中央氣象局發布「大雷雨訊息」，受西南風影響，11時22分持續至0時15分，嘉義縣、台南市慎防劇烈降雨、雷擊，並持續針對台中以南9縣市發布大雨特報，13日中南部地區仍有短陣雨或雷雨。

氣象局深夜11時22分發布大雷雨即時訊息，持續時間至13日凌晨0時15分，警戒區域包括嘉義縣布袋鎮、義竹鄉以及台南市鹽水、麻豆、下營、佳里、學甲、西港、七股、將軍、北門、安定、永康、安南、安平、中西、東、南、北區。近1小時時間慎防劇烈降雨、雷擊、溪河水暴漲、坍方、落石、土石流，低窪地區嚴防淹水。

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▲開出20億威力彩突降暴雨…9縣市續發大雨特報。



氣象局表示，12日受西南風影響，新竹以南有陣雨或雷雨，並有局部大雨甚至豪雨，13日仍然吹西南風，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，尤其清晨至上午時段易有局部大雨發生，北部地區也可能有短暫陣雨，提醒上班上課民眾留意路況、攜帶雨具，台東南側也有短暫陣雨，其他地區大致為多雲，午後有局部雷陣雨。

由於連日降雨，氣象局提醒，前往中南部山區請留意坍方、落石等現象。溫度方面，各地高溫約32到35度，大台北及台東溫度可上看36度以上。

另外，環保署空氣品質預報，13日西南風影響，風速偏強，竹苗空品區以南位於迎風面，擴散條件較佳，且有降雨洗除作用發生，空氣品質普遍良好；北部空品區位於下風處，局部地區可能有污染累積，午後易受光化作用使臭氧濃度上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖以「良好」等級為主；北部空品區及金門為「普通」等級；馬祖受中國沿海污染物影響，易達「橘色提醒」等級。

▼氣象局預警，清晨至上午易有局部大雨發生。

