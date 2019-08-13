華聞快遞／貴州啟動實施「六網會戰」　總投資8680億元人民幣





▲貴州啟動實施「六網會戰」。（圖／翻攝自《中新網》）

《貴州》：啟動實施「六網會戰」 總投資8680億元人民幣

貴州省政府辦公廳12日發佈，日前印發了《關於大力實施基礎設施「六網會戰」的通知》，將啟動實施路網、水網、電網、地下管網、油氣網、互聯網基礎設施「六網會戰」。「六網會戰」2019至2022年將投資8680億元人民幣。（中新網）

《北京》：大陸7月份廣義貨幣增速明顯回落

中國央行12日發佈，大陸7月廣義貨幣和狹義貨幣增速雙雙出現明顯下降，不及預期。（中新社）

《山西》：大張高鐵今年底全線通車 大同到北京只需100分鐘

大（同）張（家口）高鐵項目建設已經接近尾聲，今年年底將全線通車。屆時，從大同到張家口僅需40分鐘，到北京只需100分鐘。（澎湃新聞）

《江西》：南昌臨空經濟區全面啟動二期開發

2019世界半導體產業發展論壇近日舉辦。南昌臨空經濟區黨工委副書記、管委會副主任徐海波宣佈，為進一步拓展新空間、開闢新戰場，南昌臨空經濟區2019年大步開拓，朝著64平方公里的二期規劃進軍。（澎湃新聞）

▲中國7月份廣義貨幣增速明顯回落。（圖／翻攝自《中新網》）

《海南》：墾區建物不得對外銷售或轉讓 嚴格執行「一戶一宅」

海南省人民政府12日宣佈，墾區建設的建物不得對外銷售或轉讓，且嚴格執行「一戶一宅」制度。（澎湃新聞）

《天津》：為青年企業家厚植創業沃土

天津曾是近代大陸第二大工商業城市，如今，為了讓年輕企業家成為經濟轉型發展的新引擎，喊出了「產業第一、企業家老大」的口號，並下大氣力改善營商環境，近年來制定出台了一系列服務企業和企業家的政策措施。（中國青年報）

《山西》：鄉村復興論壇將於沁源開幕

北京清華大學建築學院12日舉行「沁源文化研討會暨鄉村復興論壇•沁源峰會」記者會，宣佈新一站「中國鄉村復興論壇」將於10月17至20日在山西省沁源縣舉辦。（中新網）

《內蒙古》：第四屆中國創業創新博覽會開幕 5G成主角

第四屆中國創業創新博覽會12日在內蒙古自治區烏蘭察布市開幕。與歷屆創博會不同的是，今次創博會5G已經成為主角。（中新社）

▼鄉村復興論壇將於沁源開幕。（圖／翻攝自《中新網》）