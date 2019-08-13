士兵2槍爆頭自戕、老家自縊…陸軍7天3官兵死亡！　國防部下令了

▲砲訓部楊姓少尉在家猝死…父親悲慟數度哽咽 。（圖／台南軍人服務站）



記者許力方／綜合報導

陸軍連續發生2起自殺案，7天內造成3人亡故。陸軍台南砲訓部楊姓少尉日前不幸在家中猝死，隔天凌晨第八軍團步兵203旅台南大內營區又傳出，李姓一兵站夜哨時舉槍自盡，11日高雄步兵學校潘姓上兵在屏東老家自縊輕生。國防部已下令各單位加強官兵心理輔導。

據悉，陸軍砲訓部楊姓少尉於6日凌晨在家中猝死，台南市軍人服務站長和政戰主任許上校陪同下，8日下午與軍友保險前往台南市殯儀館，致送慰問金哀悼，向楊父母親轉達關懷，楊爸爸難忍悲慟，數度哽咽。

少尉死後隔天，7日凌晨2時許，步兵203旅、台南大內營區又發生自戕案，入伍近1年的23歲李姓士兵在大門站夜哨時，突然情緒失控，舉起手中的T-91步槍轟頭2槍，當場倒臥血泊中、失去生命徵象，當時一旁衛哨發現已經來不及阻止。法醫解剖發現，其額頭有槍枝芒星火藥噴發痕跡，研判他持槍抵住額頭，擊發2發子彈，從前額穿透後顱骨，貫穿鋼盔，造成顱內損傷身亡。

▼步兵203旅李姓一兵在大內營區站哨時2槍自戕。（圖／資料照）



11日深夜，高雄陸軍步兵學校年約30歲的潘姓上兵，被發現上吊自殺。潘姓上兵已婚和妻子搬到高雄住，交友單純，家庭沒有異狀，這次休假返回老家，部隊11日不見他收假返營，家人四處尋找，卻驚見他在萬丹老家自縊，現場未留下遺書，送醫不治身亡。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，步兵訓練指揮部潘姓上兵在休假期間，11日深夜被家人發現在家中自縊身亡，全案已交由屏東檢警調查釐清中。教準部對表達哀痛與不捨，後續除全力配合檢警調查，並將協助家屬辦理治喪等事宜。



7天內2起自殺，造成3人死亡，陸軍協助家屬辦理後事，並將加強官兵生命教育與心理諮商輔導，避免憾事再發生。由於11日空軍也有一名屏東單位的王姓女兵被發現，休假反鎖在家中死亡，陸續接獲不明原因死亡事件，據悉，國防部已經下令各單位加強官兵心理輔導。