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直升機秀失誤！2士兵懸掛高空「下秒纜繩斷墜地亡」　畫面曝光

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▲▼哥倫比麥德林的直升機秀失誤。（圖／翻攝自YouTube／Liveleak）

▲哥倫比麥德林的直升機秀失誤。（圖／翻攝自YouTube／Liveleak）

記者錢玉紘／綜合報導

哥倫比亞在當地時間11日慶祝傳統節日「麥德林鮮花節」（Medellin Flower Fair），空軍也準備了精采的飛行節目，但在進行一項直升機懸掛國旗的表演時，士兵攀爬的繩索突然斷裂，造成兩人直接墜地，當場身亡。

在這個表演中，一架直升機下方用繩索吊掛著兩名空軍士兵，一高一低，兩人的中間夾著一面巨大的哥倫比亞國旗，過程中看起來很順利，兩名士兵還跟底下的觀眾揮手。表演完畢後，直升機準備飛回埃雷拉機場（Olaya airport）降落，但是在降落之前，其中一架直升機的繩索斷裂，掛在上面的兩名士兵也一起墜落。

事後埃雷拉機場暫時關閉，軍方證實，兩名士兵莫斯奎拉（Jesus Mosquera）以及利卡特（Sebastian Gamboa Ricaurte）都不幸死亡。國防部長波特洛（Guillermo Botero）則下令，徹查直升機發生事故的原因，在此之前所有軍方的空中表演秀都暫停，空軍發言人也表示，正在調查這起意外。

麥德林鮮花節是麥德林當地最重要的傳統節日，居民會大肆慶祝，通常會有遊行、選美表演和演唱會等活動，整個城市都是一片狂歡氣氛。

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關鍵字：哥倫比亞,直升機,高空秀

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