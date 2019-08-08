陸軍第八軍團步兵203旅士兵自戕案　南檢解剖查明頭部中2槍亡

▲陸軍203旅士兵自戕案，檢察官解剖相驗，初步研判該名士兵係持槍抵住額頭擊發2發子彈，造成顱內損傷身亡。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

陸軍第八軍團步兵203旅士兵自戕案，台南地檢署檢察官8月8日上午會同法醫解剖相驗，現該名士兵額頭有槍枝芒星火藥噴發痕跡，初步研判該名士兵係持槍抵住額頭擊發2發子彈，造成顱內損傷身亡，死亡方式尚待法醫研究所鑑定。

台南地檢署指出，有關8月7日凌晨發生於台南市大內營區之哨兵持槍自戕案件，經蔡明達檢察官於8日上午9時會同法醫師進行複驗解剖，於13時許完成，相驗後發現該名士兵額頭有槍枝芒星火藥噴發痕跡，研判該名士兵係持槍抵住額頭擊發2發子彈，前額有兩處子彈入口，1為顱骨前額、1為顱骨偏眼部，子彈從前額穿透後顱骨，貫穿其所配戴之鋼盔。現場哨所天花板有2處彈著點，哨所地面遺留有變形之彈頭碎片，經研判死亡原因為顱內損傷，死亡方式尚待法醫研究所鑑定。

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

據八軍團表示，一名步兵203旅所屬士兵於7日上午在營內自我傷害已遂，案發後單位已立即封鎖現場，並通報地區憲警單位到場處理。八軍團表示，後續將全力配合檢警調查以釐清案情，並將協助家屬辦理治喪等事宜。此外，也將持續加強官兵生命教育與心理諮商輔導，以建立正確生命認知，避免憾事再生。

據了解，該名士兵7日凌晨於營區大門執行夜哨時，手持T91步槍疑似有自戕行為，一旁的衛哨原本欲上前制止，但為時已晚，經搶救後無效確定死亡。而該名士兵平時於部隊中並無異狀，為何會做出此舉仍有待調查。



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