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大內營區志願役站哨…凌晨自轟3槍亡！家屬慟：「大兵手記」整月都空白

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▲▼台南大內營區。（圖／翻攝Google Maps）

▲台南大內營區7日凌晨驚傳哨兵舉槍自戕身亡。（圖／翻攝Google Maps）

記者莊智勝／台南報導

陸軍第八軍團步兵203旅、台南大內營區7日凌晨2時許驚傳哨兵自戕，23歲的志願役李姓一兵當時被安排站營區大門夜哨，但卻疑似因故情緒低落，手持T-91步槍朝自己頭部連轟3槍，當場身亡。據悉，家屬哀痛地透露，李員生前有整整一個月「大兵手記」都是空白，倘若連隊長官能夠及早發現異狀，或許就能避免憾事。

據了解，李員為志願役士兵，107年9月入伍轉服，屬步兵203旅，案發前皆未有明顯異樣，軍中同袍也未察覺異狀。7日凌晨2時許，李員被安排站營區大門衛哨，但卻突然在哨亭內情緒失控，舉起手中的T-91步槍朝自己頭部連轟3槍，當場倒臥在血泊中失去生命徵象；當時一旁衛哨發現後已經來不及阻止，只得急忙通報救護人員到場協助，無奈李員經送往醫院搶救後，仍因傷重宣告不治身亡。

今（8日）台南地檢署檢方會同法醫相驗遺體，李員家屬也到場認屍，神情哀戚萬分。據《聯合報》報導，家屬透露，李員性格乖巧，為幫忙分擔家計才會決定從軍，平時生活規律、菸酒不沾，也未交女友，更沒有負債問題，僅有在前一天休假返家時，曾表示不想收假回部隊，懷疑是在軍中遭遇壓力；此外，家屬更指出，李員輕生前有整整一個月、4週的「大兵手記」全是一片空白，現在回想，諸多細節早已透露異狀，質疑部隊疏於關心，才會讓憾事發生。

對此，陸軍八軍團則表示，該部隊輔導長因車禍住進加護病房，因此未能及時察覺李員異狀，也未能及時伸出援手，對此表達哀痛、不捨；後續軍方已通報憲警單位到場，將全力配合調查以釐清案情，並協助家屬辦理治喪等事宜。此外，軍方也承諾將持續加強官兵生命教育與心理諮商輔導，以建立正確生命認知，避免憾事再生。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

洪仲丘大兵手記空白半年，曹金生：純粹疏懶。

▲李員的大兵手記有一整個月都空白未寫。（圖／本報資料照）

ET快訊
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關鍵字：大內營區,陸軍,八軍團,自戕

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