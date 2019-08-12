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抓交替？日本連假1天內「11起溺水事故」　至少16人溺斃

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▲日本各地海岸近日發生11起溺水事故。（示意圖／翻攝自GoogleMap）

實習記者羅明輝／綜合報導

日本各地海岸近日頻傳溺水意外！11日上午11點30分左右，1名11歲女童在神奈川縣小田原市的早川海岸戲水時，突然遭到海浪捲走。當時待在岸上的44歲母親及另一名男子見狀，急忙跳入水中救人，卻同樣遭到海浪帶走。搜救人員趕到後，雖然立刻救起3人，不過女童的母親卻不幸溺斃。

據《朝日新聞》報導，來自川崎市高津區的44歲粉領族谷川美穂，11日趁著連續假期，帶女兒一起到早川海岸玩水，沒想到突然間大浪來襲，將女兒整個人捲走。為了營救女兒， 心急如焚的谷川與岸邊另一名44歲的藍領族男子一同跳入水中，卻都被海浪沖走。

搜救人員表示，他們抵達現場後，第一時間馬上就將3人救起，儘管女童及救人男子都已經恢復意識，身體也無大礙，不過為了救女兒而被捲走的的谷川美穂，卻在送醫後宣告不治。

▲▼兒童,中暑,兒童,戲水,游泳,台陽,夏天。（圖／翻攝自pixabay）

▲夏日戲水不管大人、小孩都要注意安全。示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

日本從10日（周六）至12日連休3天（11日為國定假日山之日，12日補休），在連假期間，日本各地就發生11起溺水事故，導致16人因此死亡。

11日早上8點10分左右，在福井縣敦賀市的白木漁港，68歲的藤江先生因為失足跌入消波塊的間隙而溺死；中午在神奈川縣三浦市海岸，66歲的稅務員荒川政明因為被海浪捲走而喪命；下午2點20分左右，在長崎縣對馬市嚴原町的海水浴場，也發生8歲小學生小島祐真溺斃的悲劇；同一天下午4點50分左右，在岐阜縣關市的板取川，17歲的青少年安田諒星在從橋上跳入河中後，最後不幸溺斃。

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關鍵字：早川海岸,三浦市海岸,日本,日韓要聞

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