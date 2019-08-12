　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

女子右臉中彈射爆眼球　香港記者：她身份是急救員！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼反送中遊行，有女性被橡膠子彈射穿護目鏡。（圖／路透）

▲有女性示威者臉部受傷送醫。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

香港11日晚間的示威活動中，尖沙咀一名黑衣女子在警方施放催淚彈後右眼受傷倒地，引發香港示威者聚集香港機場發起「警察還眼」集會。有香港記者爆料，該名女子身份為救護人員，震驚各界。

香港英文媒體《南華早報》（South China Morning Post）記者Alvin Lum 12日深夜在推特上表示，根據香港伊利沙伯醫院（QEH）內部消息，11日晚間遭射傷臉部的女性傷患一側眼睛「永久性失明」，且頭部骨折，可能留下其他後遺症。Alvin Lum隨後在另一條推文中說，該名女子身份為急救員（first-aider）。不過，從現場照片中可見，該名女子並未穿著急救員背心。

此外，一名自稱是中彈女子妹妹的網友在網路上發文指出，傷者目前右眼腫到像雞蛋，右眼眼頭至眼袋有很長的傷口，中彈處附近鼻骨、眉骨都碎了。文中未提及傷者視力是否受損，但稱「一定毀容」。

香港眾志創黨主席羅冠聰在臉書上說，8月11日是「極度心痛的一日」，「黑警濫權施暴的程度史無前例地誇張，毫無顧忌地犯下戰爭罪行，再次證明現存制度是不可能讓他們得到任何懲處。喪盡天良。」

羅冠聰指控港警10條罪狀，包括朝示威者頭部開槍、朝救護人員開槍，還有救護人員疑似被射至昏迷，導致救護員必須舉旗警告警察停止射擊，以免觸犯人道法。

香港前線醫護人員也在臉書「2/8 醫護專職集會」發表聯合聲明，譴責警方自6月9日至8月11日的相關作為，並宣布自8月12日起無限期罷工。

▲香港醫護界宣布12日發起「無限期罷工」（圖／翻攝臉書「2/8 醫護專職集會」）

ET快訊
吳宗憲道歉少了一句話…連千毅爆氣「沒誠意」　3度下戰帖：開店
一注獨得20.47億威力彩！「台南彩券行」曝光了　老闆娘驚呆
東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：
快訊／太爽了！20.3億威力彩台南「一注獨得」　史上第4高頭

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／曾侮辱港警！港議員去澳門「一日遊」被拒入境：企圖做危害安全的活動

社福界批評「警方暴力拘捕」　百名黑衣人包圍灣仔警察總部

女子右臉中彈射爆眼球　香港記者：她身份是急救員！

女示威者眼球被警射爆？前港警：除非子彈會轉彎...且臉部也無燒傷

不爽園長！幼兒園師給學童下老鼠藥　害1死1傷被判2年死緩

橡膠子彈真正威力曝光！　醫學研究：若擊穿眼窩入腦「可致命」

涉用雷射筆照眼警痛流淚！「香港空姐」被捕住院　開庭缺席還押候訊

影／警告香港？「武警車隊」現身深圳...網：水炮車+裝甲車超過200部

碳酸飲料當白開水灌　30歲男血糖狂飆20倍喪命

救觀光！3離島縣長見劉結一　拼金馬澎自由行「區隔對待」

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

32頁兒童繪本秒轉換「電台台語版」 急速飆讀她傻眼：我又要再唸一次

駕駛未注意「突開車門」害噴飛！ 騎士慘被3連撞...滿地血遭輾身亡

台幣1萬7玩泰國曼谷6天6夜！ 善用網路+APP小資也能大享受

BY2合作馬伯騫再創新歌《傀儡》 全新造型亮相...驚艷全場！

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

影／曾侮辱港警！港議員去澳門「一日遊」被拒入境：企圖做危害安全的活動

社福界批評「警方暴力拘捕」　百名黑衣人包圍灣仔警察總部

女子右臉中彈射爆眼球　香港記者：她身份是急救員！

女示威者眼球被警射爆？前港警：除非子彈會轉彎...且臉部也無燒傷

不爽園長！幼兒園師給學童下老鼠藥　害1死1傷被判2年死緩

橡膠子彈真正威力曝光！　醫學研究：若擊穿眼窩入腦「可致命」

涉用雷射筆照眼警痛流淚！「香港空姐」被捕住院　開庭缺席還押候訊

影／警告香港？「武警車隊」現身深圳...網：水炮車+裝甲車超過200部

碳酸飲料當白開水灌　30歲男血糖狂飆20倍喪命

救觀光！3離島縣長見劉結一　拼金馬澎自由行「區隔對待」

TWICE志效剛出道肉肉照被挖出！被批配不上姜丹尼爾　4年後整個人瘦一圈

18歲王源「好事近了」　低調現身簽字…網曝：再1步驟就能領證！

19歲男偶像酷穿百褶裙！大方轉圈擺POSE　全團11人剩下都穿褲…只有他破尺度

爆打韓國瑜！楊秋興「871字」曝漆黑真相：還有更大的未爆彈

羅文嘉批台灣正名分裂社會　陳水扁要求公開道歉：有這麼嚴重嗎？

影／曾侮辱港警！港議員去澳門「一日遊」被拒入境：企圖做危害安全的活動

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

社福界批評「警方暴力拘捕」　百名黑衣人包圍灣仔警察總部

女子右臉中彈射爆眼球　香港記者：她身份是急救員！

吳宗憲道歉少了一句話…連千毅爆氣「沒誠意」　3度下戰帖：開店敢不敢！

大陸熱門新聞

18歲男持刀挾制長髮妹！下秒警..

颱風天搶修電路…檢修員「被強制..

少女被射爆眼球「恐永久失明」　..

香港機場今日航班全部取消！

女大生找工作離奇失蹤...12..

大叔吃魚肉嘴劇痛...伸手拔出..

5歲童被捲進鐵捲門　剩右手掛外..

影／孕婦洗澡觸電...丈夫「赤..

20歲萌妹被男友「割喉放血」慘..

警尖沙咀擊發布袋彈　女遭射破眼

央視體育女神笑林書豪NBA「擦..

香港女右眼破裂恐失明　央視：黑..

影／警告香港？大規模「武警車隊..

港男臉被壓地門牙斷　哭喊對不起

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

18歲男持刀挾制長髮妹！下秒警狙擊爆頭

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

颱風天搶修電路…檢修員「被強制休息」淚崩

豪雨又襲8縣市！　中南部連雨數日

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到家更毛的來了

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

薔薔玩花東「生理期第1天」看清男友！

傑森摩莫亞：《水行俠2》不能拍了

拍女友「睡覺照」！他遭警方搜索家中

鬼月拜完普渡家破人亡！他曝「拜這零食」會倒大楣

吳宗憲彎腰道歉連千毅：我錯了！

托兒所大火奪5命　嬤一夜痛失4孫

更多

最夯影音

更多

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面