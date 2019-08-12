女子右臉中彈射爆眼球　香港記者：她身份是急救員！

▲有女性示威者臉部受傷送醫。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

香港11日晚間的示威活動中，尖沙咀一名黑衣女子在警方施放催淚彈後右眼受傷倒地，引發香港示威者聚集香港機場發起「警察還眼」集會。有香港記者爆料，該名女子身份為救護人員，震驚各界。

香港英文媒體《南華早報》（South China Morning Post）記者Alvin Lum 12日深夜在推特上表示，根據香港伊利沙伯醫院（QEH）內部消息，11日晚間遭射傷臉部的女性傷患一側眼睛「永久性失明」，且頭部骨折，可能留下其他後遺症。Alvin Lum隨後在另一條推文中說，該名女子身份為急救員（first-aider）。不過，從現場照片中可見，該名女子並未穿著急救員背心。

此外，一名自稱是中彈女子妹妹的網友在網路上發文指出，傷者目前右眼腫到像雞蛋，右眼眼頭至眼袋有很長的傷口，中彈處附近鼻骨、眉骨都碎了。文中未提及傷者視力是否受損，但稱「一定毀容」。

香港眾志創黨主席羅冠聰在臉書上說，8月11日是「極度心痛的一日」，「黑警濫權施暴的程度史無前例地誇張，毫無顧忌地犯下戰爭罪行，再次證明現存制度是不可能讓他們得到任何懲處。喪盡天良。」

羅冠聰指控港警10條罪狀，包括朝示威者頭部開槍、朝救護人員開槍，還有救護人員疑似被射至昏迷，導致救護員必須舉旗警告警察停止射擊，以免觸犯人道法。

香港前線醫護人員也在臉書「2/8 醫護專職集會」發表聯合聲明，譴責警方自6月9日至8月11日的相關作為，並宣布自8月12日起無限期罷工。