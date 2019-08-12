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竹聯地堂槍射女國中生！他良心發現想脫離…竟被老大「火烤膝蓋」

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記者鄒鎮宇／台北報導

台北市北投區一名女國中生6月上學時，遭到討債集團以BB槍一亂射擊追殺，最後嚇到不敢再走同條路上課。台北市警局執行掃黑專案時，發現幕後黑手是竹聯幫北投會長郭志宏，涉嫌放高利貸、與酒店掛勾等，陸續逮捕郭男等3人及共犯18人到案。

「她現在不敢再走那條路了…」，張姓男子回憶，就讀國中的女兒6月4日上學時遭到黑道討債集團以BB槍攻擊，連路追趕開了好幾槍，「當然非常害怕，尤其女兒的心情到現在都還沒恢復」，原來他們早在2月就開始被騷擾，甚至在6月4日攻擊女學生後，又於6月15日騷擾大同社區的老人家，讓老人家怕的說，「很害怕，差點就跪在地上」。

▲▼北投女國中生上課途中遭BB彈襲擊，左臉、左胸中彈送醫。（圖／東森新聞）

▲▼北投女國中生上課途中遭BB彈襲擊。（圖／東森新聞）

▲▼竹聯地堂槍射女國中生！他良心發現想脫離…竟被老大「火烤膝蓋」。（圖／東森新聞）

張男表示，竹聯幫想討的800萬元債務都是前妻的借的，與他和女兒及家人都無關，但對方卻不斷騷擾，讓他非常害怕及困擾。警方獲報後將此案與掃黑專案同步執行，5天內將竹聯幫地堂北投會長郭志宏等21人逮捕歸案。

警方指出，郭志宏盤據北投、中山活動，與當地的酒店業者掛勾，更放高利貸，女學生的媽媽就是借錢滾成千萬債務；此外，接連追查到另起暴力討債集團，其中外號「孔雀」的葉姓主嫌手段兇殘，除了鼓吹下屬詐騙數百萬之外，當有人想退出便會暴走凌虐自己人。

▲▼竹聯地堂槍射女國中生！他良心發現想脫離…竟被老大「火烤膝蓋」。（圖／東森新聞）

▲▼詐騙集團成員想脫離，竟被火烤膝蓋。（圖／東森新聞）

▲▼竹聯地堂槍射女國中生！他良心發現想脫離…竟被老大「火烤膝蓋」。（圖／東森新聞）

葉男自稱竹聯幫台中分會豹堂分會長，主要使用「分期付款設定錯誤」、「佯裝為被害人之熟識親友」等手法行騙，受害人至少150人以上；且當底下成員想洗心革面離開時，便會拿水管、棒子狠打，或使用打火機燒膝蓋，再將凌虐影片傳給工作群組，藉此嚇阻成員離開。

警方指出，全案訊後已將葉男等9人依組織犯罪防制條例、傷害與電信網路詐欺等罪嫌送辦，葉男聲押禁見獲准；另郭男等5人詢後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、傷害、重利等罪嫌送辦。

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關鍵字：北投,國中生,BB槍,BB彈,掃射,負債,討債,竹聯幫

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