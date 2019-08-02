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麥當勞買消夜竟遭醉漢潑飲料狂捶　他看到3千元和解更氣了

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▲▼男子在北投麥當勞買消夜，遭醉漢潑灑飲料痛毆，男子回擊反遭對方提告傷害。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子在北投麥當勞買消夜，遭醉漢潑灑飲料痛毆，男子回擊反遭對方提告傷害。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子日前在北投麥當勞買消夜時，突然另名男子衝過來拿飲料潑灑並出拳攻擊人，一旁民眾見狀上前協助，警方獲報後將2人帶回派出所，但男子因有反擊也遭對方提告傷害，對方事後提出3千元和解，但挨揍男子認為這不是錢的問題，決定訴諸司法解決。

30歲的簡姓男子表示，7月28日晚上11時許，在麥當勞買消夜時，突然1名男子衝過來潑灑飲料，並出拳攻擊簡，簡男也不甘示弱還擊，雙方爆發衝突，旁人緊急將對方拉開，警方獲報也緊急趕赴現場處理。

▲▼男子買消夜，遭醉漢潑灑飲料痛毆提告，沒想到對方也提出傷害告訴並拿出3千元要和解。（圖／翻攝臉書台北之北投幫）

▲男子遭醉漢潑灑飲料痛毆提告，沒想到對方也提出傷害告訴並拿出3千元要和解。（圖／翻攝臉書台北之北投幫）

男子旁邊的女性友人也相當尷尬，對簡男表示，「對不起，我們真的不認識你，我只是他的員工，他喝醉酒脾氣都不太好」，且男子因簡男有反擊也對簡提出傷害告訴。

事後簡男想要大事化小，就到對方經營的車行粉絲專頁留言協調處理，但對方卻質疑他有恐嚇意味，且文中提到已完成驗傷，認為判決重點為受傷程度，並非誰先動手，最後還提出3千元醫療費想和解。

簡男看完後相當憤怒，直接回覆「OK感謝您，看起來經驗豐富」，且告知對方也完成驗傷程序，金錢多少不是重點，看完對方留言也決定直接走法律途徑。

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關鍵字：麥當勞,北投,毆打

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