七年騎行兩岸「一萬公里」　台灣五中學單車天使登陸圓夢

▲第七屆單車天使神州圓夢公益之旅抵達上海。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

當前兩岸單車騎行風氣興盛，也成為彼此交流的窗口，今（9日）下午，「第七屆單車天使神州圓夢公益之旅」30位來自台灣的單車天使抵達終點上海站，活動自2012年以來累積公益騎行里程數達到1萬公里，促成台灣多所國中學童來大陸交流。

值得注意的是，適逢利奇馬颱風侵襲，下午起上海也颳起風雨，活動發起人中華單車天使協會理事長楊民忠形容，最後一段路就好像是「跟颱風賽跑」，幸好一切平安，為此行的兩岸體育、公益交流活動畫下句點。

▲上海台辦副主任李驍東（右二）和中華單車天使協會理事長楊民忠（右）在終點為學生打氣。（圖／記者陳政錄攝）

據了解，該活動自2012年舉辦，每年「面試」台灣國中生參與，累積總里程數已達1萬公里。今年，由來自澎湖、新竹、桃園、花蓮、南投等地共30名國中生，先於7月16到26日行經台灣台中-南投-新竹-桃園-台北後，至大陸段經過浙江玉環-仙居-寧波-杭州-江蘇蘇州-南京-常州-昆山-上海，第七屆共完成為期一個月，1050公里的總行程。

楊民忠也在抵達終點時，感謝台商南僑、統一、伊諾華橡膠、聖伯納戶外用品，以及上海市台辦等的協助，透過企業跟政府間串連的力量，協助台灣的小孩子們一路成長，藉由體育公益項目，讓愛的力量於兩岸間傳達。

▲第七屆單車天使神州圓夢公益之旅抵達終點站後，單車天使們合唱感謝幫助此活動順利成行的人。（圖／記者陳政錄攝）

上海市台辦副主任李驍東說，兩岸彼此的距離並不遙遠，在當前兩岸關係發展下，更需要透過青年彼此的往來、交流增進了解，因此他也希望本次參與活動的台灣小朋友們，除了已經看到大陸長三角地區的繁榮風光外，也可以到中西部等地方多走一走，相信會有更多、更深的感觸。

公益之旅最後一站抵達位於上海的統一企業（中國）總部，舉辦「萬里騎跡終點站」儀式，除撥放全程紀錄短片，也由來自台灣小朋友帶來舞獅表演、原住民舞蹈表演等，有學生分享自己是藉由這個活動，才第一次踏上大陸的土地，雖然過程中一度想放棄，但後來憑著意志力，與夥伴們完成大陸旅程，覺得非常有成就感，希望未來還有機會來大陸看看。