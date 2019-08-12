珍奶之亂後…日本接下來瘋啥？網購預測搶奪5小時空閒療癒市場

▲酥脆炸雞一口咬下去發出「喀滋喀滋」的聲音，讓人聽起來莫名有種療癒感，而這樣的療癒音頻，竟然隱藏著龐大商機。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

日本在掀起了一陣珍珠奶茶之亂後，接下來還能瘋什麼？有網購業者針對日本購買趨勢和搜索市場上2億件商品進行分析，預測2019下半年的消費新趨勢及3大搶手商品，其中，能夠順應ASMR風潮，發出療癒聲響的商品將是下一波新重點。

生活壓力大、居住空間狹小、難以喘息，造就日本世代網路掀起ASMR風潮，所謂「ASMR」，就是自發性知覺高潮反應、顱內高潮，透過日常生活中發出的細微聲音，例如吃炸雞時，一口咬下酥脆麵衣的聲響、飲品氣泡開瓶聲、咀嚼食物、書本翻頁聲音等，都能夠達到腦內愉悅、放鬆、舒眠效果。

在日本，ASMR越來越受到市場歡迎，甚至有人特別收集錄製這些聲音推出影片，點閱率竟高達1,000多萬；另據日本廣告調查公司針對東京都20～40歲、2,000名男女進行統計，發現每個人耳朵一天真正的空閒時間約5小時左右，而5小時卻隱藏著超過700億日幣的龐大商機。

對此，日本樂天市場從各項觀察預測，像是可以發出酥脆咀嚼聲音的食物、鬆軟綿密夾心甜點、以及紓緩疲憊身體的部位按摩器，可望成為2019下半年消費流行新趨勢。而從中可發現，其中訴求的共同點就是「療癒感」。

▲繼珍珠奶茶風靡日本之後，網購業者認為下一個接力受寵的是擁有美麗橫切面、療癒誘人的夾心甜點。

進一步探討原因，日本樂天市場認為，消費者開始尋找其它能夠讓人感到舒服愉悅的聲音，例如咬下去有「喀滋喀滋」聲音、CHEERS氣泡水開瓶的聲音等，透過聲音得到瞬間療癒感；有豐富內餡的夾心甜點將接力珍珠奶茶受寵，不僅拍照上相可打卡炫耀，使用單手就能輕鬆進食，吃起來優雅又方便；不分男女，下班後為了好好慰勞自己，使得局部部位按摩器成為家中必備商品之一。