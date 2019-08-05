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爆紅珍奶創意周邊　起泡膠邊捏邊聞珍奶香

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珍奶旋風吹進電商（圖／業者提供）

▲除了珍奶飲品，包括珍奶口味零食或甜點、珍奶創意周邊小物，在這波熱潮中很受到大眾喜愛。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣珍珠奶茶揚名國際，電商也掀起珍奶旋風，不只相關口味食物熱賣，各式各樣以珍奶為概念設計的周邊小物同樣很受歡迎，是現在最夯的話題搶手貨。此外，今年中秋月餅搶搭珍奶熱，有烘焙名店一口氣推出3款珍珠月餅，創意程度一點也不輸給日本人。

蝦皮購物觀察，「珍奶」相關商品關鍵字搜尋在近兩個月成長近1倍，統計近3個月內「珍珠奶茶」相關商品，以珍奶口味零食、甜點的蛋糕捲最受歡迎，「珍珠奶茶雪糕」、「珍珠奶茶蛋糕」榮登好評熱銷王，另外，「日本諾貝爾珍珠奶茶味糖」在近一個月的珍奶狂潮中，創下超過5倍訂單成長。

除了食品，立體手機殼、Airpods收納包等各式各樣珍奶造型周邊產品紛紛熱銷。蝦皮購物指出，像是可以一邊揉捏、一邊享受珍奶香氣的「珍奶起泡膠」近一個月內崛起爆紅，飆出近7倍的關鍵字搜尋量成長；走在路上就能宣示自己是珍奶控的「珍珠奶茶耳環」也成為飾品界新寵兒，近一個月內大幅成長7成，顯見國際瘋珍奶無極限，帶動珍奶創意大爆發。

珍奶旋風吹進電商（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

▲珍珠奶茶耳環。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

珍奶旋風吹進電商（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

▲立體珍奶手機殼。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

珍奶旋風吹進電商（圖／業者提供）

▲台中名店伊藤麵包工房在今年中秋推出白玉、黑糖、抹茶 3口味珍珠月餅搶市。（圖／愛合購提供）

珍奶熱潮不減，就連今年中秋月餅也搶搭這股風潮。愛合購表示，站內月餅預購已開賣，基隆連珍、采棠肴、小潘鳳凰酥等名店都陸續上檔促銷，其中，以圓形吐司聞名的台中名店伊藤麵包工房，一次推出3種口味珍珠月餅，分別是白玉珍珠芋泥月餅、黑糖珍珠奶茶月餅、抹茶拿鐵珍珠月餅，除口味創新，像是黑糖珍珠月餅特別選用英國唐寧茶製作，用料講究，而3款珍奶月餅的外皮皆以「點金粉」綴飾，外觀很有星空銀河感，視覺上相當夢幻。

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關鍵字：珍奶,珍珠奶茶,電商,網購,月餅,中秋

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