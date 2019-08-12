速龍小隊已抵達香港機場！　「已備好催淚彈」遇衝突不排除施放

▲香港機場「警察還眼」集會，聲援受傷少女，抗議警察使用暴力。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

香港網友今（12）日發起「警察還眼」萬人塞爆機場集會，至下午3時許離境大廳人潮已爆滿，機管局隨後宣布，運作受到嚴重影響，除已完成登機程序的離港航班，以及正前往香港的抵港航班之外，其餘今所有航班已全部取消。現在有消息傳出，港警已調派人力到現場，包含速龍小隊。

根據《香港01》報導，警方評估今日集會可能有產生衝突的風險，調派第一及第二梯隊人手到機場，目前機場警署警員配備頭盔及防護面罩等，按指令嚴守警署。消息人士指出，前線消息表示，若有衝擊發生，可能會使用催淚彈。

香港機場先前一連舉行三天的「萬人接機」集會，當時已在警區準備好80枚催淚彈，但機場內不適合施放催淚彈，只是有備無患，當時預估集會和平，因此只安排了共80名機動部隊人員、約20名衝鋒隊成員，及恆常的機場特警編制應對，並且只安排在禁區範圍內候命，不在公眾空間現身。

文中指出，警方評估今日集會有衝突風險，因此調派了包含速龍小隊在內的警力到場增援。有知情人士指，若有衝擊發生，不排除使用催淚彈，故機管局正調動飛機起降。於下午近4時，機場內已有大批軍裝警員準備防暴裝備，包括圓盾等，在禁區內的清關關口位置候命。

在機管局宣布今日航班取消之後，許多香港網友開始討論是否要離開，部分示威者間持留下，並且繼續進入機場增援；但也有部分示威者逐漸離開，人群擠滿了巴士站。

