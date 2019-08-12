北中南外送速食最愛訂漢堡　一個月銷量可疊144座101

▲美食外送平台Uber Eats統計，2019上半年點購速食品項最多的是漢堡。（圖／翻攝自Uber Eats官網）

記者洪菱鞠／台北報導

美食外送服務越來越夯，消費者叫外賣最愛點什麼？Uber Eats從2019上半年飲食趨勢發現，美式餐點躍居平台熱門餐點類別第2名，速食餐點更是不斷攀升，北、中、南部消費者最愛的還是漢堡，一個月外送漢堡的量堆疊起來相當於144座101大樓。

Uber Eats表示，平台數據資料顯示2019上半年速食品項點購之冠是漢堡，除了經典不敗的牛肉堡、雞腿堡，對期間限定的堡類嘗鮮度也高；第2名則是炸雞，不論是紅到紐約的頂呱呱或是火速竄紅的炸雞代表拿坡里，都讓吃雞成為全民運動；第3名則是雞塊，總計吃掉近13座101大樓高度。此外，在8個營運城市中，最熱銷的美式餐點選擇都是堡類套餐，點購率最高的城市前3名分別為台北、台中跟新竹。

隨著近年美食外送服務成長力道快速攀升，foodpanda方面則是觀察到，訂餐高峰期為晚餐時段的個人或家庭訂餐、中餐時段上班族於辦公室訂餐，以及因應節日而生的慶祝型訂餐，這三大類訂單於最高峰時的訂單數量差異可達3倍之多。

順應訂餐需求，美食外送平台業者持續擴大平台合作餐廳並拓展外送版圖，Uber Eats與拿坡里獨家合作，包括台北、桃園、台中、台南、高雄5大城市共10家指定門市可提供相關外送服務，除了比薩，未來還可望加入炸雞部分。foodpanda插旗南台灣，宣布進駐嘉義，並於即日起至8月底止，推出嘉義獨享優惠，不限時段皆可享免運，另也針對上班族打造平日免費外送活動，台北市地區輸入優惠碼FDTP5，週一至週五下午一點後享全面免費外送，其他地區輸入優惠碼FD5即享週一至週五全天免費外送。