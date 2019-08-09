「李老木、機關槍」點完餐就失蹤　Uber外送員狂找匿名客　結局還被擺臭臉！

▲使用Uber Eats點餐非常便利，但有些民眾卻使用假名訂餐，導致外送員十分困擾。（示意圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

有許多消費者都會使用「Uber Eats優食」訂餐，不管是雨天、忙到抽不了身，甚至只是懶得出門，都可以在家動動手指，等待外送員送上熱呼呼的餐點，十分便利，但卻有人把方便當隨便。有一名網友從事外送員的工作，就忍不住抱怨，他常遇到用假名、不標明住家樓層的客戶，打電話想詢問卻又沒人接聽，讓他感到十分困擾。

一名男網友在「爆怨公社」貼文寫道，「我是一個Uber eats的外送員，經常遇到一些客人只留假名，例如：李老木、機關槍此類的，甚至連地址都直接用手機定位叫『我家』，送到的時候，管理員都會問我們樓層、住戶名字。」原PO表示，特別是送餐到高級住宅時，這些假名、樓層不清楚的狀況更是層出不窮，但大樓管理員也搞不清楚是誰訂的。

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不只如此，原PO也在文中無奈表示，「傳訊息不願意看，打電話2次也不願意接聽，再加上客服又聯繫不到的時候，（客人）再來X北說什麼沒收到餐點、餐點被沒收的一些X話，這是個人的問題好嗎？」原PO也直呼，外送員真的不是神！訂購人的名字、住址不清楚，打了電話又沒人接，所以餐點才會無法順利送達，但最後卻還收到了消費者的差評。

▲客戶如果留假名、住址樓層沒填清楚，餐點將難以順利送達。（示意圖／翻攝自Uber官網）

許多網友紛紛在貼文底下留言回應，「訂外送就把手機調成最大音量，外送員在樓下按著壞掉的電鈴都不知道該怎麼辦」、「有警衛的大樓都很麻煩，還有合宜住宅A、B、C棟」、「我娘家住大樓，我都會下去等（手機有顯示快到了）」、「辛苦外送人員了！謝謝你們的服務」、「在註冊時就要有審核機制」。也有網友看到原PO對於客戶留假名的困擾秒歪樓，「上次遇到一個名字叫林志玲，結果出來是波多野結衣」。

網友也在留言處指出，比起台灣客人訊息不讀、電話不接的情況，反觀外國客戶，不但早早就站在門口等餐，甚至有些還會給小費以表感謝。

原PO也大讚外國朋友都會提早下樓等待，如果不方便下樓也會先行傳訊息告知，想比之下，他也大嘆有些台灣人還以為「花錢就是大爺」，拿了餐點不說謝謝就算了，甚至還擺臭臉。