　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「李老木、機關槍」點完餐就失蹤　Uber外送員狂找匿名客　結局還被擺臭臉！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼外送,UberEats,戶戶送。（圖／路透）

▲使用Uber Eats點餐非常便利，但有些民眾卻使用假名訂餐，導致外送員十分困擾。（示意圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

有許多消費者都會使用「Uber Eats優食」訂餐，不管是雨天、忙到抽不了身，甚至只是懶得出門，都可以在家動動手指，等待外送員送上熱呼呼的餐點，十分便利，但卻有人把方便當隨便。有一名網友從事外送員的工作，就忍不住抱怨，他常遇到用假名、不標明住家樓層的客戶，打電話想詢問卻又沒人接聽，讓他感到十分困擾。

一名男網友在「爆怨公社」貼文寫道，「我是一個Uber eats的外送員，經常遇到一些客人只留假名，例如：李老木、機關槍此類的，甚至連地址都直接用手機定位叫『我家』，送到的時候，管理員都會問我們樓層、住戶名字。」原PO表示，特別是送餐到高級住宅時，這些假名、樓層不清楚的狀況更是層出不窮，但大樓管理員也搞不清楚是誰訂的。

請繼續往下閱讀...

不只如此，原PO也在文中無奈表示，「傳訊息不願意看，打電話2次也不願意接聽，再加上客服又聯繫不到的時候，（客人）再來X北說什麼沒收到餐點、餐點被沒收的一些X話，這是個人的問題好嗎？」原PO也直呼，外送員真的不是神！訂購人的名字、住址不清楚，打了電話又沒人接，所以餐點才會無法順利送達，但最後卻還收到了消費者的差評。

UberEATS。（圖／翻攝自Uber官網）

▲客戶如果留假名、住址樓層沒填清楚，餐點將難以順利送達。（示意圖／翻攝自Uber官網）

許多網友紛紛在貼文底下留言回應，「訂外送就把手機調成最大音量，外送員在樓下按著壞掉的電鈴都不知道該怎麼辦」、「有警衛的大樓都很麻煩，還有合宜住宅A、B、C棟」、「我娘家住大樓，我都會下去等（手機有顯示快到了）」、「辛苦外送人員了！謝謝你們的服務」、「在註冊時就要有審核機制」。也有網友看到原PO對於客戶留假名的困擾秒歪樓，「上次遇到一個名字叫林志玲，結果出來是波多野結衣」。

網友也在留言處指出，比起台灣客人訊息不讀、電話不接的情況，反觀外國客戶，不但早早就站在門口等餐，甚至有些還會給小費以表感謝。

原PO也大讚外國朋友都會提早下樓等待，如果不方便下樓也會先行傳訊息告知，想比之下，他也大嘆有些台灣人還以為「花錢就是大爺」，拿了餐點不說謝謝就算了，甚至還擺臭臉。

ET快訊
遇大霧跟前方卡車！中橫公路竟變「筆直大馬路」　2男被鬼牽車
一芳水果茶風波！貢茶也發文：支持一國兩制
感情路好坎坷！總愛錯人「3大星座女」出爐　第1名跌破眾人眼鏡
24歲軟爛宅男「肥醜窮」！卻交大眼正妹女友甜喊：就愛他顏值

關鍵字：外送員,Uber Eats,假名,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遠見／美食外送App土洋爭霸　搶賺225億「懶人財」

影／正妹慘遭熊貓外送員騷擾「妳在林森北上班？」　PO網投訴還被警告：堵妳家

雨天叫外送自私嗎？驚人真相曝光「太好賺」　店員：謝謝為我們擔心

「6菜+可樂」110元！他曬外送便當嗆：台灣有嗎？秒被洗版打臉

「李老木、機關槍」點完餐就失蹤　Uber外送員狂找匿名客　結局還被擺臭臉！

CoCo聲明「香港是中國一部分」　台灣官網、臉書緊急關閉了

快訊／利奇馬快閃！氣象局20:30解除全島、馬祖陸警　中南部周末防雨彈

不斷更新／利奇馬亂交通！　9日、10日陸海空異動懶人包

北高髒話大不同？脫口秀妹子問「高雄生氣罵什麼」　觀眾神回：發大財

「澎金馬」雙十連假機票搶一波！　8/12上午9時開放訂位

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

見吳尊鞋子壞了...炎亞綸：我借你！　球場對決放一邊「兄弟情互動」閃爆

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

半路見主子爽躺「VIP座位」看風景 沒檢查就出門...媽無意識帶貓兜風

壁虎「壁咚玻璃」國道搭便車 超猛毅力網笑翻：好強的吸盤

湖邊擺Pose狂拍女友突重心不穩　下秒變「落水網美」男友一旁笑翻

「6菜+可樂」110元！他曬外送便當嗆：台灣有嗎？秒被洗版打臉

「李老木、機關槍」點完餐就失蹤　Uber外送員狂找匿名客　結局還被擺臭臉！

CoCo聲明「香港是中國一部分」　台灣官網、臉書緊急關閉了

快訊／利奇馬快閃！氣象局20:30解除全島、馬祖陸警　中南部周末防雨彈

不斷更新／利奇馬亂交通！　9日、10日陸海空異動懶人包

北高髒話大不同？脫口秀妹子問「高雄生氣罵什麼」　觀眾神回：發大財

「澎金馬」雙十連假機票搶一波！　8/12上午9時開放訂位

神人分析台北「量販店之旅」攻略　韓國妞、櫻花妹出沒分店曝光

下料有SOP！女大生曝光「石二鍋內行吃法」　不用加湯一輪搞定精華

利奇馬甩尾　石門水庫溢洪道洩洪兩年來首次

亞裔潛農場「偷殺5日小牛」搬走　網友揚言肉搜亞裔餐廳

雷／郭雪芙自爆「一晚八百萬」和他睡　轉身挨巴掌網氣炸：瘋女人！

中職／逆轉3分砲轟退羅里奇　林泓育：我有位子坐

姜丹尼爾認愛後獲得一位！　Wanna One裴珍映幫他領花

圖／行程一次看！韓國瑜獲林明溱力挺　週末訪南投7宮廟

「6菜+可樂」110元！他曬外送便當嗆：台灣有嗎？秒被洗版打臉

周湯豪新歌激似韓饒舌歌手！　遭爆70%相像「以為是同一首」

洪秀柱參選台南立委「為黨開疆闢土」　謝龍介：嚇一跳

「李老木、機關槍」點完餐就失蹤　Uber外送員狂找匿名客　結局還被擺臭臉！

中職／暴力猿花蓮之夜火力全開　桃猿10比5擊敗統一

帶超性感女友回家見長輩！ 直接逼婚喊「我有了」嬤驚嚇：母湯

生活熱門新聞

颱風天別叫外送？　網紅：自認貼..

利奇馬下毛毛雨！台北人：放假心..

台中沒放遭轟！盧秀燕曝「關鍵」..

他出門僅10秒利奇馬來了…影片..

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚..

CoCo聲明後　台官網、臉書就..

強颱利奇馬路徑「偏北分量大」

利奇馬11級強風+大豪雨　不排..

一芳水果茶「買大送中」　1.9..

外送為何爆紅？網曝「多賺一餐」

利奇馬風雨不如預期　彭啟明解釋..

強颱利奇馬就在家門口！暴風圈深..

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱..

賺到颱風假？　彭啟明：馬政府要..

更多熱門

相關新聞

兒起床秒提醒：是父親節！隨後吐8字破功

一名懂事的兒子牢記8號是爸爸的大日子，一起床就提醒媽媽父親節到了，讓媽媽很欣慰。不料隨後兩人在決定如何慶祝時，天真兒子一句話就讓老爸的心情掉到谷底，網友們也都笑噴大讚可愛。

外送為何爆紅？網曝「多賺一餐」

撒下草莓種子！2月後竟長出木瓜

她8月電費繳10912元　網1招省個0

女網友推「無色水殺蟑」：一噴秒殺

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

母兩副眼鏡配10萬！網解帳單：店員殺慘了

游否希千萬麥拉倫停路邊「被硬上」！爆打25歲狂粉

KTV中被5男搭訕！人妻被群毆身亡

24歲妻家中被打死　丈夫隱瞞凶手身分

颱風天別叫外送？　網紅：自認貼心造成他們負擔

他來台迎娶愛人　一見面嚇到悔婚

利奇馬下毛毛雨！台北人：放假心虛

15歲少年溺斃在浴缸　寄養阿嬤說出悲慘真相

600萬粉口罩男神「一露全臉變小夫」

火龍果白or紅誰營養？專家揭功效差很大

男師墜13樓身亡　妻曾自責：我不配當媽

館長攤牌「天價通告費」電爆吳宗憲！

即／宅兒關房內2個月　母聞異味破門見乾屍

台中沒放遭轟！盧秀燕曝「關鍵」網戰翻

他出門僅10秒利奇馬來了…影片曝

更多

最夯影音

更多

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

見吳尊鞋子壞了...炎亞綸：我借你！　球場對決放一邊「兄弟情互動」閃爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面