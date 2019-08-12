香港「黑衣人擠爆機場」矇眼聲援受傷少女　醫護：警察企圖謀殺！

▲香港機場「警察還眼」集會，示威者矇眼聲援受傷少女。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

香港遊行越演越烈，警民衝突不斷，一名女示威者11日在尖沙嘴警署外被擊中眼部，造成右眼破裂，引起市民不滿。今（12）日多間醫院醫護人員、港民參與相關集會，矇起眼睛表達對少女的支持，以及對政府的不滿。

有香港市民發起「警察還眼」集會，號召「百萬人塞爆機場」。從12日中午開始人潮逐漸在機場聚集，許多人士在眼睛上綁著白布條，或是以紗布矇住右眼，表達對眼睛受傷少女的支持，並且要求政府回應「五大訴求」。

集會人士於宣傳單上指出警方濫用暴力，並向旅客發送及介紹香港情況，集會人士不時高喊「黑警、還眼」口號，至下午1時半，集會人士已逾千人，機場2樓也開始有示威者聚集，機場大廳被黑衣人士佔滿。

機管局表示，為維持離境旅客登機過程及客運大樓運作暢順，於中午12時開始，繼續實施進出管制安排，持有效機票或24小時內離境登機證或有效護照的離境旅客，或持有相關證件的機場員工，才能進入一號客運大樓離境大堂，直至另行通知。機管局並會密切留意情況，與合作夥伴緊密溝通，並呼籲旅客提早到場。

另外在香港東區醫院下午1時許有超過100名穿著制服的醫護人員現身，聚集於醫院主座大樓，許多人戴上黑色口罩，部分人士並在右眼貼上紗布，手上拿著「香港警察企圖謀殺香港市民」標語，抗議警察射擊市民。集會維持約1個多小時，在下午2時許呼喊「醫護救人，一視同仁」等口號後，結束集會。





▲香港東區醫院醫護人員集會。（圖／讀者授權提供，請勿隨意取用以免侵權，下同）