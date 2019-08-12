2019台灣設計展主視覺　展現屏東創造與文化及設計力

▲2019台灣設計展主視覺展現屏東創造力、文化力、設計力 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣設計展主視覺出爐，由知名設計師方序中操刀，呼應設計展「超級南」主題精神及「超級市場」的設計概念，以鮮明的「SS」象徵輸送帶，將產業創新加值超級化，讓屏東豐富的人文資源與產業能量源源不絕的擴散。

潘孟安縣長表示，台灣設計展從10月5日至20日在屏東展開，以「超級南—超級南方 非常台灣」為主題，在主展區台糖縣民公園打造全台最大的設計超級市場，將屏東最超級的特色產業、文化觀光、社會福利，經由設計元素的加值，越在地越國際，全方位呈現屏東的特色與經驗。

台灣設計展主視覺邀請來自屏東縣東港鎮的方序中設計，結合本屆設計展以超級市場的概念貫穿，超市本身便是一個將生活所需歸納整理的空間，經過包裝與分類後上架提供給顧客。主視覺標誌設計「SS」(Super South)象徵輸送帶，將屏東原產物經過超級化的輸送過程，運送上架讓屏東產業升級，符號標識的連續聚集與擴散，象徵屏東源源不絕的資源與美好。

方序中表示，「超級南－超級市場」是一個虛擬的設計超市，期待透過視覺包裝，讓觀展者來到展場能有真的在逛設計超市的體驗感受。

台灣設計展除了主展區的台糖縣民公園，以及衛星展區屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區，更串聯設計熱點屏東美術館、竹田西勢樂智園區，期待透過設計轉化屏東，讓更多人看見屏東的創造力、文化力、設計力。