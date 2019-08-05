搭「台灣好行」大樹祈福＆哈佛快線　有機會獲佛陀紀念館變色馬克杯

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▲暑假期間，高雄市政府加碼搭乘「台灣好行」大樹祈福線或哈佛快線兩路線，搭乘民眾有機會獲多種獎品。（圖／高雄市政府交通局提供）

記者陳崑福／高雄報導

公路總局及觀光局於暑假期間，鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，推出使用電子票證搭乘「台灣好行」路線半價優惠；高雄市政府加碼於活動期間，搭乘大樹祈福線或哈佛快線，上傳一張與好行公車、候車亭或站牌的合照，就有機會抽中佛光山佛陀造型USB、佛陀紀念館變色馬克杯、籤筒、台灣好行限定版桌曆等機會。

「台灣好行」公車路線串聯各地主要交通運輸場站及各大觀光景點，凡搭乘「台灣好行」就可享受觀光景點沿線部分商家提供的消費折扣。

高雄市限定2條好行路線，可直達世界級佛教聖地佛陀紀念館，深入風景秀麗的宜居小城大樹區。高雄市政府表示，在高鐵左營站搭乘「台灣好行-哈佛快線」直達佛陀紀念館，可參觀融合傳統與現代的國際級博物館，禮佛淨化內心；並可轉乘「台灣好行-大樹祈福線」，深入曾獲得2013年國際宜居城市獎銅牌肯定的大樹區，體驗悠閒漫遊的鄉村風景及走訪精緻的特色社區。

市政府說，搭乘「台灣好行」時可向駕駛索取優惠票券，沿線有東照山咖啡、張媽媽桑葚休閒農場、紅豆有機咖啡莊園、啞巴冰、龍目社區發展協會、農友種苗休閒農場、1300藝術中心、舊鐵橋濕地的志工小棧及三和瓦窯等特約商家，有提供旅客超值優惠。

即日起至9月30日止，至高雄市交通局臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」按讚、追蹤，公開分享、tag@1位好友，並在活動專頁留言「搭乘台灣好行-大樹祈福線&哈佛快線，刷電子票證享票價半價優惠」，就有機會抽中限量發大財愛金卡1張或一卡通紀念卡1張；及抽中佛光山佛陀造型USB、佛陀紀念館變色馬克杯、籤筒、台灣好行限定版桌曆等機會。