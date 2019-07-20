博物館幼兒園聯合畢業典禮　行3好4給歡喜滿滿

▲台南市慈航、慧慈、小天星三所幼兒園，20日首度於佛陀紀念館大覺堂舉辦幼兒園聯合畢業典禮 。（圖／佛陀紀念館提供，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

台南市慈航、慧慈、小天星三所幼兒園，於20日首度於佛陀紀念館大覺堂舉辦「慈星飛翔─2019佛光山系統幼兒園聯合畢業典禮」。172名應屆畢業生由師長引導、在校生歡送和家長的陪同，參加莊嚴隆重的畢業典禮，歡喜滿滿。

▲▼慧昭法師恭讀星雲大師〈為兒童祈願文〉、開心畢業。

佛光山副住持慧昭法師致詞勉勵小朋友凡事用心，能發廣大心，擁有無窮善心，奉行三好，世界更美好；實踐四給，歡喜樂逍遙。

國際佛光會署理會長慈容法師鼓勵大家笑臉迎人，常說好話，出口吐清香。國際佛光會世界總會理事陳順章告訴小朋友，每人都是社會未來的力量，常存感恩心，將三好、四給、五和落實於日常生活中，才能擁有美好的每一天。

典禮中，由畢業班代表手持火炬，將師公星雲大師提倡「做好事、說好話、存好心」的傳家寶，分別傳遞給慈航、小天星、慧慈的學弟妹，希望三好精神能扎根茁壯，大家都能品學兼優，平安長大成為三好兒童。

三所幼兒園全體畢業生展現對母校的懷念，分別以流利英語致謝，展現雙語教學成果，並獻上感恩卡，向父母表達感謝，家長則為子女揹上裝有畢業證書、三好字典、資料夾等學用品的書包，祈求未來所學滿行囊。

佛光山系统幼兒園總園長吳叔勳致詞，感謝星雲大師重視文化教育，感謝佛光山與法師提供寶貴資源，更感謝三所幼兒園優秀的教學團隊，以三好為核心，拓展國際視野，推廣雙語教學，培植菩提種子，更為他們舉辦難忘的人生第一次畢業典禮。