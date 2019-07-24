　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

種子＆暖冬毀了恆春洋蔥金字招牌　立委參選人周佳琪籲政府重視　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲恆春半島2019年生產的洋蔥，體積小又易腐爛，收成不佳，讓蔥農憂心忱忱。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春半島2019年生產的洋蔥，體積小又易腐爛，收成不佳，讓蔥農憂心忡忡。（圖／記者陳崑福翻）

記者陳崑福／屏東報導

恆春半島2019年生產的洋蔥，體積小又易腐爛，收成不佳，讓蔥農想起10年前的1028號洋蔥種子事件，造成農民損失慘重事件重演，憂心忡忡。屏南立委參選人周佳琪接獲蔥農陳情，她建議政府應該比照鳳梨等水果，納入農業保險的對象，管制進口數量，以減少蔥農損失。

蔥農表示，去年洋蔥因暖冬大豐收，造成產地收購價格不理想；今年洋蔥收成卻不如預期，有農民懷疑是否與新品種種子有關，但這些種子也都經過農業相單位試種過，如今卻因耐不住極端氣候的影響，產量減少30%，品質大幅滑落，更不易冷藏儲存。

屏東縣農會總幹事廖展毅指出，連續兩年的暖冬，造就不同結果，去年豐收，今年卻收成不佳。他認為，更精準的說法，應該是連續3-5天30度以上的冬季高溫，造成洋蔥早熟提早結球影響收成產量。

立委參選人周佳琪24日表示，不論是種子或暖冬造成洋蔥收成不佳，農民都是最大的受害者。目前政府對鳳梨、橘子、香蕉、蓮霧都已陸續推出農業保險，建議將洋蔥納入，減少農民損失，並嚴格控管進口數量，將台灣洋蔥列入優先銷售目標，幫助農民度過難關。

ET快訊
NCC再罰中天新聞160萬！開鍘5電視台8新聞違規一次看
午後雨彈範圍擴大！北北基16縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風
暑假不想打工　台中16歲少女拿西瓜刀追砍2刀..媽媽滿身血求
國安局抓內鬼！1500人填私菸「自檢表」　現金、轉帳一併查

關鍵字：恆春半島,2019,洋蔥,體積小,腐爛

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北「龜吼漁夫市集景觀改善工程」　獲2019國家卓越建設獎

芒果季玉井警幫老農加裝搬運車尾燈　防止追撞交通事故

竹塹中元城隍祭7月31日開跑　在地文化盛事

電動自行車改裝超速、雙載　屏東監警聯手稽查扣車＆開罰

種子＆暖冬毀了恆春洋蔥金字招牌　立委參選人周佳琪籲政府重視　

民眾擅入巴克禮防疫管制區　曾信凱：管制鬆散應究責

新竹市立動物園河馬樂樂入新厝　暑假邀請大小朋友搶先遊園

高雄社會局前局長初選出線　葉壽山：參選只為屏東贏

防範民眾闖入巴克禮公園　 市府加強「人力保護網」加派保全進駐

台南U12開賽進入倒數2天　市府團隊完成整備

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

新北「龜吼漁夫市集景觀改善工程」　獲2019國家卓越建設獎

芒果季玉井警幫老農加裝搬運車尾燈　防止追撞交通事故

竹塹中元城隍祭7月31日開跑　在地文化盛事

電動自行車改裝超速、雙載　屏東監警聯手稽查扣車＆開罰

種子＆暖冬毀了恆春洋蔥金字招牌　立委參選人周佳琪籲政府重視　

民眾擅入巴克禮防疫管制區　曾信凱：管制鬆散應究責

新竹市立動物園河馬樂樂入新厝　暑假邀請大小朋友搶先遊園

高雄社會局前局長初選出線　葉壽山：參選只為屏東贏

防範民眾闖入巴克禮公園　 市府加強「人力保護網」加派保全進駐

台南U12開賽進入倒數2天　市府團隊完成整備

打開FB就能集點　新創公司讓小餐廳用「被動科技」收集會員資料

Switch手把「失控飄移」玩家集體怒告！內部文件曝光：任天堂將免費維修

陸餐飲收入2018年達到4.27萬億　有望2023成世界第一

新北「龜吼漁夫市集景觀改善工程」　獲2019國家卓越建設獎

坦圖+布朗重點培養非賣品　是波士頓的雷納德+PG

日式住宅多「浴廁分離」　他怨台灣少見：設計應更文明...網掀熱議

海基會台商子女夏令營　帶小朋友練正體字「扎根台灣印象」

騙年輕妹「女鬼附體」！色男假好心：一起壞壞驅鬼解咒　激烈交疊後...GG了

快訊／王國材出發查華航「何時開始配合走私」　喊話不要遮遮掩掩

陸國防部密切關注香港形勢　吳謙：《駐軍法》有明確規定！

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

地方熱門新聞

他摧殘16歲女2年！黑道爺爺：..

宜市天坑　縣府全力漏夜修補

新北淡水夏日新去處　體驗輕旅行

彰化10天連4場送肉粽！7/2..

新北打造「萬金杜鵑鄉」

觀光大使林瑞陽率千人遊宜蘭

國稅局電腦雙重抽　這裡中獎者逾..

沈玉琳高雄私會女王「玩蛋」　搞..

為6萬醫藥費　婆婆忍病痛賣玉蘭..

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內..

推動友善農業　肥料資材補助持續..

石碇永定溪流整治　獲金質獎肯定

婦返家未見女兒急報警　一查在婆..

台南U12開賽完成整備

更多熱門

相關新聞

博物館幼兒園畢典　3好4給歡喜滿滿

台南市慈航、慧慈、小天星三所幼兒園，於20日首度於佛陀紀念館大覺堂舉辦「慈星飛翔─2019佛光山系統幼兒園聯合畢業典禮」。172名應屆畢業生由師長引導、在校生歡送和家長的陪同，參加莊嚴隆重的畢業典禮，歡喜滿滿。

玖壹壹健志老10歲撞臉黃渤　洋蔥變身「鄰家爺爺」

2019下半年生命靈數運勢

用設計翻轉台灣尾　再創屏東驕傲

香奈兒秋妝「5重點」搶先看

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

龜山島龜首崩塌落石

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

17歲電眼妹裸斃　敢喝敢玩圈子內超有名

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

黃國昌： 5輛載私菸是總統府的貨車　非國安局

阿Ken鬆口和安心亞關係：可能沒愛過我

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

今午後雷雨熱區曝光　專家揭下波颱風生成旺季

渣狼柔道教練！誘吞國三女學生、5劈女友

1200到家！閨蜜蹭車「只肯付200」

更多

最夯影音

更多

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面