種子＆暖冬毀了恆春洋蔥金字招牌　立委參選人周佳琪籲政府重視　

▲恆春半島2019年生產的洋蔥，體積小又易腐爛，收成不佳，讓蔥農憂心忡忡。（圖／記者陳崑福翻）

記者陳崑福／屏東報導

恆春半島2019年生產的洋蔥，體積小又易腐爛，收成不佳，讓蔥農想起10年前的1028號洋蔥種子事件，造成農民損失慘重事件重演，憂心忡忡。屏南立委參選人周佳琪接獲蔥農陳情，她建議政府應該比照鳳梨等水果，納入農業保險的對象，管制進口數量，以減少蔥農損失。

蔥農表示，去年洋蔥因暖冬大豐收，造成產地收購價格不理想；今年洋蔥收成卻不如預期，有農民懷疑是否與新品種種子有關，但這些種子也都經過農業相單位試種過，如今卻因耐不住極端氣候的影響，產量減少30%，品質大幅滑落，更不易冷藏儲存。

屏東縣農會總幹事廖展毅指出，連續兩年的暖冬，造就不同結果，去年豐收，今年卻收成不佳。他認為，更精準的說法，應該是連續3-5天30度以上的冬季高溫，造成洋蔥早熟提早結球影響收成產量。

立委參選人周佳琪24日表示，不論是種子或暖冬造成洋蔥收成不佳，農民都是最大的受害者。目前政府對鳳梨、橘子、香蕉、蓮霧都已陸續推出農業保險，建議將洋蔥納入，減少農民損失，並嚴格控管進口數量，將台灣洋蔥列入優先銷售目標，幫助農民度過難關。