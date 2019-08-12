每38分鐘新增1名失智症患者　新手失智家庭分享會挺進新北

圖、文／富邦人壽提供

失智症已是全球需面對的共同挑戰！世界衛生組織（WHO）估計，全球平均每3秒鐘就新增一名失智患者。在台灣，據衛福部調查顯示，截至2018年失智症患者已超過28萬人；且人數不斷成長，每38分鐘新增1名失智症患者，其家人也踏上失智照護之路。

為關懷失智患者與照護者的身心靈，讓其安然面對照護歷程，富邦人壽與商周集團共同於台中、新北、新竹等地打造「新手失智家庭分享會」。10日於新北市舉辦，邀請台北林口長庚紀念醫院神經內科部失智症科主治醫師徐榮隆，及台灣失智症協會副秘書長李會珍，透過醫師專家的「專業作伴」，失智個案及家屬的「經驗分享」，園藝治療的「暖心暖身」，提升新手失智家庭與一般大眾對失智症的病識感，鼓勵失智患者及家屬走出戶外增加互動。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，失智症不是一個家庭的事，而是全體民眾應共同面對的社會議題，富邦人壽長期投入關懷失智，不僅號召全台三萬名同仁完成線上培訓成為失智守護天使，在關鍵時刻對社會、對他人伸出援手。也積極推廣新手失智家庭分享會及走失智協尋手鍊，給予失智家屬及時且有效的照護資源。

請繼續往下閱讀...

富邦人壽經營企劃處資深副總經理周志君則指出，富邦人壽積極透過推展益智桌遊、健走等活動，倡議民眾重視失智預防，降低罹患失智症的機率，富邦人壽期盼透過企業力量，以實際行動及正向影響力，提升民眾及新手失智家庭對失智症的理解及照護力，走過照護之路不孤單。

失智症也有世代差距 年輕型失智病徵大不同

明明還年輕，怎麼可能得失智症？這是一般人對失智症的疑問之一，其實一般常見的失智症是指「老化失智」，而年齡小於65歲即確診為失智症的患者是屬於「年輕型失智症」，兩者的病癥截然不同，也因為發病時間年紀較輕，所以有許多患者與家屬都不願正視，而延緩就醫時程。台灣失智症協會副秘書長李會珍表示，許多年輕型失智症患者容易被判定為精神或憂鬱相關疾病，使得照護資源無法跟上，家屬總是繞了一大圈才回到失智照護的正軌上。

年輕型失智症相較於老年型失智症病程進展快速，且患者通常是家中的重要支柱、經濟來源或決策者，因此照護者多為配偶或子女，他們的心情調適在照護之路上就更顯重要。台北林口長庚紀念醫院神經內科部失智症科主治醫師徐榮隆表示，年輕型失智症病因複雜，症狀多樣化，延遲被確診的時間通常較晚，但病程進展相對於老年型失智症較快。多了解年輕型失智症且即早確診，能幫助家屬了解病症現況與未來發展，並以正面的態度面對未來的照護之路，克服照護面臨的難題。

即早發現異狀建立正確認知 以妥善準備面臨可能的失智風險

今日出席新北分享會的失智個案及家屬，先生秀秀在48歲開始性格驟變、出現不合常規的行為，但因當時年輕型失智症的資訊不足，還被專科醫生誤診為憂鬱症，太太秀麗帶著他四處就醫尋診，走了不少冤枉路，直到51歲才被確診為年輕型額顳葉型失智症。

秀麗帶著秀秀參加許多失智相關課程，但因課程內容與社福資源都以老年型失智症為主，針對年輕型失智症的照護資源較不足，使得秀麗照顧之路備感艱辛。但她仍不灰心，用心照護秀秀的同時，也走出家庭向外分享自己的照護心路歷程，希望透過自己經驗分享，讓更多人認識年輕型失智症，即早發現異狀並尋求醫師協助，避免錯失延緩退化的黃金期。

富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛表示，面對失智海嘯我們每個人在認知與準備上都是新手，難免擔憂也顯得無助，富邦人壽已於台北、新北、新竹、台中、高雄等地舉辦關懷新手失智家庭分享會，將持續把溫暖的照護能量、貼心的照護資訊傳遞到各個縣市、支持有需要的家庭，更期盼透過活動的推展，與全民攜手共同認識失智症、建立正確認知，也讓大家對未來可能面臨的失智風險，能有妥善的預期心理與準備。

最怕找不到回家的路 醫師確診即送協尋手鍊防走失

富邦人壽也與商周集團、世新大學民意調查研究中心攜手執行「失智症病識感與準備度全台大調查」顯示，如果家人不幸罹患失智症，最擔心患者的記性變差而找不到回家的路。富邦人壽與老人福利聯盟三年來一起推廣失智患者配戴協尋手鍊，一旦民眾發現走失的失智症患者，可撥打電話至24小時協尋中心，幫助患者找到回家的路；富邦人壽也與全台100個失智相關診科合作，推動醫師確診送失智協尋手鍊模式，讓照護資源能第一線滿足需求。

「記憶」連結著人與經歷的美好，更是人與人情感關係的延續，然而失智症卻讓記憶褪色、情感鈍化，面對沉重且漫長的失智之路，提醒社會大眾對失智症應該多理解、早行動，才能有正向的態度從容面對並握有妥適的照護資源。