2019保險信望愛／國泰金蔡宏圖獲頒特殊貢獻！富邦人壽狂拿17獎　得獎名單曝光

▲國泰金董事長蔡宏圖（左）於第21屆「保險信望愛」頒獎典禮獲頒「特殊貢獻獎」，由金管會主委顧立雄頒獎。（圖／記者紀佳妘攝）

記者楊絡懸／台北報導

有「保險奧斯卡」美譽的「保險信望愛獎」5日於國父紀念館舉行第21屆頒獎典禮，完整得獎名單正式出爐！國泰金控董事長蔡宏圖獲頒保險業「特殊貢獻獎」，子公司國泰人壽與國泰產險共計榮獲11項大獎及9項優選；而富邦人壽抱走「年度最佳保險公司獎」，並榮獲11項大獎及6項優勝，為保險業獲獎最多之壽險公司，表現相當亮眼。

蔡宏圖獲金管會主委顧立雄頒發「特殊貢獻獎」時致詞表示，他已經離開國泰人壽董事長職務2年多，但從1980年學成歸國便進入國泰人壽，並且從事保險近40年，從中看見了保險業的成長發展和改變，他也傾聽保險行銷人員的績優經驗，抱持「有心做好」、「堅持」的心態，把保險當成事業來經營。

評議委員會也推從蔡宏圖的前瞻性思維，以及他對業界、社會的承諾與影響力。他領導的國泰金控涵蓋壽險、產險、銀行、證券、投信、創投等完整金融版圖，服務1300萬客戶，並長期投入公益活動，提升保險業形象。

▲富邦人壽勇奪2019保險信望愛獎「年度最佳保險公司」，由總經理陳俊伴（左三）率領經營團隊高階主管，獲金管會副主委黃天牧（右四）頒發獎項。 （圖／業者提供）

富邦人壽榮獲最大殊榮「年度最佳保險公司獎」，在掌握數位科技發展趨勢、重視人才養成與專業訓練，積極展現社會影響力，給予大眾全面性的保險保障服務，也關懷失智和高齡。富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽以企業永續發展為核心，積極尋求突破並放眼全球，朝亞洲壽險市場第一品牌努力邁進。

另外，今年獲得產險組「最佳商品創意獎」有明台產險「明台產物寵物綜合保險丙式」、國泰產險「國泰產物公共自行車保險」、華南產險「華南產物風速及降雨量木瓜參數保險暨棚架網室附加條款」。

值得一提的是，明台產險推出3大特色寵物保險「寵物の好險」，維持國內首創的門診、住院、手術三大醫療保障，手術理賠費用補償最高5萬元，更標榜寵物8歲前投保並勾選自動續約可續保至終身、寵物侵權責任無自負額等最新設計。

▲明台產險「寵物の好險」於2019年第21屆保險信望愛獎中榮獲產險組「最佳商品創意獎」。明台產險商品本部副總經理李志昌代表受獎。（圖／明台產險提供）

今年獲得壽險組「最佳商品創意獎」有台灣人壽「台灣人壽高肝人生終身保險（弱體型）」、南山人壽「南山人壽樂健康祥定期健康保險」、富邦人壽「富邦人壽智糖人生定期健康保險」、遠雄人壽「遠雄人壽保安心B型重大傷病一年定期健康保險附約」。

其中，富邦人壽推出首張經主管機關核准的弱體外溢保單「富邦人壽智糖人生定期健康保險」，提供糖尿病弱勢族群保障選擇，強化病患自主健康管理意識，藉由糖化血色素穩定控管可享保費折減方式。

而遠雄人壽「保安心B型重大傷病一年定期健康保險附約」為首張結合全民健保重大傷病，再加上兩項心血管特定重大疾病的健康保險，保障範圍較現行業界銷售的重大疾病（特定傷病）商品廣泛，且最高續保年齡至84歲，還可附加於遠雄人壽其他壽險、健康險及傷害險主約，是第10次奪下「最佳商品創意獎」。

▼2019年「保險信望愛」完整得獎名單。（圖／記者錢玉紘製）

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