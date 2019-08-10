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擔心「失智」找上門經濟壓力大　抓緊3大方向生活不失能

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▲▼老人照護,長照,長期照護,高齡化,年長者陪伴。（圖／記者季相儒攝）

▲隨著失智人口不斷攀升，所衍生的長期照顧費用備受重視，因此保險公司提出3建議，讓生活不失能。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

根據台灣失智症協會的推估資料指出，台灣失智人口約28萬人，平均每84人中即有1人是失智症患者，預估失智人口將不斷向上攀升，衍生的長期照顧、費用準備議題也被高度重視。富邦人壽提出3大建議，用保單建立長照帳戶，藉此減輕照護家庭的經濟負擔。

富邦人壽與商周集團、世新大學民意調查研究中心攜手執行的「失智症病識感與準備度全台大調查」顯示，雖然大多數受訪者擔心自己未來面臨失智風險，但僅有18%的人已開始準備照顧費用，尤其是離失智長照風險較近的40世代，已開始準備者不到15%，等於每3名40世代中，就有2人未準備。

另觀察受訪者想用什麼方式準備照顧費用，最多人選擇存款（75%），其次是商業保險（48.93%）、基金或股票（19.62%）；此外，有近8成（78.7%）受訪者表示，若不幸失智，希望商業保險能提供每月或每年給付的分期保險金，讓自己更安心。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，國人高度重視與擔心失智風險，因失智而產生的每月照顧費用，對失智症家庭帶來不小經濟壓力，因此建議可依個人需求，及早規劃相關保單，用保險保障打造專屬的「長照帳戶」，降低對失智照顧的擔憂，減緩未來經濟衝擊。

失智、失能引發的長期照顧是一條漫漫長路，建立長照帳戶應有3大考量，首先是「給付頻率」，考量失智、失能產生的每月照顧費用，例如聘請外勞或是入住養護中心，費用多為按月給付，因此建議分期保險金的給付頻率應以每月給付為主，減輕照護家庭的經濟負擔。

再者是「給付金額」，依照顧條件來估算，例如申請外籍看護工，一個月基本花費至少2.1萬元，以此推算基本月給付金額至少2萬元以上，這還不包含交通費用、突發治療費用、生活準備金以及家人請假照顧的薪資損失。

最後是「給付時間」，根據統計資料指出，照顧失能、失智者平均約7.3年，因此給付期間最好選擇至少10年以上的保單，才能充分支應相關照顧費用，避免發生照顧費用突然中斷、影響家人生計的情況。

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關鍵字：富邦人壽,失智,失能,保單,照顧,經濟,長照

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