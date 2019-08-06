今年2度調降保單利率　富邦金董座蔡明興：9月可能跟進Fed腳步再降息

▲富邦金今天舉行股東臨時會，由董事長蔡明興主持。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

富邦金今（6）日召開股東臨時會，現場有股東詢問美國聯準會降息後，是否會跟進調降利率，富邦金董事長蔡明興對此表示，今年以來美國利率隨著川普政策「上上下下已經很多次，非常難預測」；今年已經調降2次，下個月可能會跟進聯準會腳步，持續調降保單利率。

富邦金今天早上舉行股東臨時會，由董事長蔡明興親自主持，會後表決通過2018年度盈餘分配修正案，配發甲種特別股、乙種特別股股息，合計分派金額逾26.24億元。

美國聯準會（Fed）近期宣布降息1碼，多家壽險業者紛紛調降保單利率，因此有股東詢問是否會跟進，蔡明興對此表示，美國利率今年隨著川普政策「上上下下已經很多次了，非常難預測」，對富邦金來說，大部分資金都已經投資了，利率從4.5%降至4.2%，帳面上會產生未實現利得；今年已經調降2次，下個月可能會跟進聯準會腳步，持續調降保單利率。

今年初多家壽險公司競相提高利變型保單宣告利率吸引保戶，在金管會關切下，壽險業於4月已全面降息。富邦人壽6月率先調降利變保單宣告利率，7月再度降息，當時也有多家業者跟進調降，而8月富邦人壽因考量澳洲央行連續降息，以及澳洲債市利率持續下滑，因此僅調降澳幣利變保單宣告利率；據了解，也有部分同業計畫調降外幣利變保單宣告利率。