影／韓粉向罷韓正妹求饒：我已70…私訊不道歉提「應召新解」　18歲女學生傻眼

記者葉國吏／綜合報導

台中一名18歲蔡姓正妹學生日前因與「韓粉」起衝突，事後臉書被大量謾罵留言灌爆，先前她已針對12名霸凌者提告，並在22日提出第二波，總共告了95人，加起來共107人。有韓粉得知被告後「私訊溝通」要求和解，但卻都不是道歉，讓蔡姓正妹傻眼。

▲一位70歲韓粉私訊要求跟罷韓正妹和解，結果訊息中都沒道歉。（圖／記者葉國吏翻攝，下同）

蔡姓女學生在資深媒體人王瑞德協助下，蒐集了大量辱罵言論證據。王瑞德表示，第二波提告的對象為，3人威脅要不利或殺害蔡女罪名是恐嚇危害安全罪，其他辱罵蔡女的共為95人，罪名是妨害名譽（誹謗或公然侮辱），警方已經受理，因此目前暫告一段落，但未來若再有類似事件發生，不排除第3波提告。

▲罷韓正妹轉發王瑞德文章，指出私訊內容都沒道歉，甚至還說「我沒有想到單純應召兩字會被引申為惡」。

名嘴王瑞德在臉書貼出被告韓粉私訊截圖，寫道「早知如此、何必當初？」表示這世上就是有不知死活、在網路橫行霸道、侮辱他人的人，結果對方一反擊就後悔莫及。「再有網路蟑螂就繼續踩死！」

蔡姓女學生今(26)日在臉書分享王瑞德臉書，從私訊截圖中可以看到，一位自稱70歲的韓粉想要跟蔡小姐和解，表示貼文罵對方「假冒清純和應召」，只是因為懷疑蔡小姐是被安排應召的指定受訪者或是主要演員，「但因為沒有證據非常猶豫，所以發貼文前刪刪減減，不小心就把未完成的句子發出」。

▲韓粉當初因留言應召被罷韓正妹提告。

這位韓粉自稱「也被霸凌很慘」。對於這位韓粉的自白，蔡姓女學生再臉書說「結果我看了看訊息， 都沒有道歉的 ，原來是在留言道歉，其中一句是：『我沒有想到單純應召兩字會被引申為惡』」。讓她相當傻眼。

對此網友則留言力挺蔡姓女學生，表示「長知識了～原來應召可以這樣解釋.....」、「假鬼假怪硬要掰....吿就對了」、「70歲的人應該很清楚自己做了些什麼，若是不能對自己負責，那就走法院讓他下架吧。」

▼被韓粉霸凌的女學生。

