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588字形容韓國瑜是「我爸爸」！去死韓粉開轟：外人憑什麼指責爸爸不好

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▲▼罷韓vs.挺韓 韓粉「護瑜」爆氣 失控嗆學生。（圖／東森新聞）

▲楊女當天在煎餅店內與蔡女爆發口角，還怒嗆「去死吧」。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／高雄報導

高雄廣德家香蕉煎餅事件爭議近月仍未落幕，曾在店內大嗆「去死吧」的楊姓女韓粉2日凌晨再度於臉書PO文，怒轟蔡姓女學生及名嘴王瑞德「你們真的是受害者嗎？」楊女還將韓國瑜喻為高雄市大家庭的「爸爸」，直呼「如果有人跑到你家，無緣無故罵你爸爸，你做何感想？難道要感謝她罵我爸爸罵得好嗎？」

高雄市長韓國瑜7月舉辦高雄觀光日，吸引眾多韓粉遊遍高雄，但部分店家持不同政治立場，不願發「韓粉財」，廣德家香蕉煎餅還推出韓粉價「一份1000元」反諷；當天自稱不知情、被騙進店的楊女發現業者不是「友韓店家」後，在店內與消費的台中蔡姓女學生、業者爆發衝突，甚至還怒嗆「去死吧」，畫面曝光後紛爭瞬間引爆。

由於蔡姓女學生事後遭到韓粉肉搜，個人臉書、IG紛紛曝光，慘遭韓粉圍剿謾罵，因此蔡女於7月26日在王瑞德的支持下，分二批共提告107人誓言討回公道；而身為當事人、被封為「去死韓粉」的楊女也不甘示弱，27日在臉書發文回擊，要蔡女「別再裝無辜，我們去地檢署當面對質！」

▲▼真的告韓粉了！18歲女學生PO「三聯單」提告12人…還有上百人被蒐證。（圖／翻攝當事人臉書）

▲蔡女事後屢遭韓粉攻擊、騷擾，怒告107人討回公道。（圖／翻攝當事人臉書）

今2日凌晨，楊女又再於臉書PO出588字文章，強調當天在廣德家內自己會失控，是因為他們公開在媒體面前毀謗高雄市大家長韓國瑜，「我是高雄在地人，我親眼目睹高雄市府的工程團隊在雨中搶修下水道、清淤泥等事證，連署想罷免韓國瑜的高雄人，請摸摸自己的良心！」

「我再說一次，韓國瑜市長是高雄市歷任來最辛苦、最親民清廉的市長，有人敢說我說謊嗎？」楊女痛批王瑞德與蔡女，「憑什麼到處告韓粉？王瑞德煎餅事件當天你在場嗎？蔡小姐你真的是受害者嗎？我一直沒出聲不是我怕事，因為你是小孩子，事情過去就算了，可是你們一直塑造自己才是受害者，做人處事不要欺人太甚！」

話鋒一轉，楊女還將韓國瑜比喻成「爸爸」，質問蔡女「如果有人跑到你家裡，無緣無故地罵你爸爸是XXX，你做何感想？難道要謝謝她罵我爸爸罵得好嗎？我當時聽到你說的話就是這種心態！我們高雄市家庭的大家長這麼辛苦的為高雄這個家庭那麼辛苦的工作賺錢，妳是外人憑什麼跑到我家裡來公開指責說我爸爸不好？憑什麼？我才是煎餅事件唯一受害者！」

影／來地檢署當面對質！「去死韓粉」喊告罷韓正妹：你不是小孩子，別再裝無辜

▲▼去死韓粉楊女2日凌晨再發文，「憑什麼說我爸爸不好？」（圖／翻攝楊女臉書）

▲楊女在臉書PO出588字文章，將韓國瑜喻為「我爸爸」。（圖／翻攝當事人臉書）

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關鍵字：韓國瑜,去死韓粉,高雄

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