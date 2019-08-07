極端恐怖組織「沉寂將甦醒」　聯合國警告：年底前可能有新一波恐攻！

▲伊斯蘭國。（圖／路透社)

記者陳亭伃／綜合報導

前兩、三年不少歐洲國家對於「恐怖攻擊」仍心有餘悸，然而在這陣子恐攻陰霾走出，不少人以為和平日子到來，但對此聯合國卻表示，國際社會沒有重大恐攻的日子可能就要結束，新一波的恐攻可能會在2019年出現。

綜合外媒報導，在聯合國安理會的報告中指出，目前在伊斯蘭國（IS）中的哈里發國可能還有30000人活著，這些人將會是國際動亂的焦點有些人除了入籍哈里發國之外，更可能會加入蓋達組織，或成為恐怖組織的領袖。

哈里發以伊斯蘭教法作為基礎，稅收則由伊斯蘭國徵收，所對抗的是由美國支持的敘利亞民兵組織。近兩三年雖歐洲沒有發生重大恐攻事件，但威脅仍還是存在。此外，報告也指出，被拘捕的恐怖激進分子意識形態並不容易輕易被改變，其中「貧困、邊緣、挫折、自尊、暴力」等，都是造成激進分子犯案的動機。

專家提到，不少人對於哈里發國失望，於是回到所屬國家，但極端主義並沒有削去，監獄中雖有「去除極端思想」但效力並不高。甚至原本將結束拘禁的極端分子都準備出獄，作戰經驗豐富的他們，恐怕將會為歐洲帶來威脅。

目前伊斯蘭國掌握哈里發國5千萬至3億美金的稅收，並且不斷宣傳極端主義，安理會表示，「只要伊斯蘭國在，大規模恐攻的威脅就會存在，因此這兩三年的沉寂並不會太久」。