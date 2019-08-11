台南仁德槍擊案！兇嫌「談判破裂」怒扣板機　男胸部中彈送醫不治

記者林悅／台南報導

台南市仁德區8月11日下午驚傳槍擊案，仁德區中正路三段有1名男子中槍傷，消防局據報出動救車前往搶救，救護人員到場發現該男子胸部中槍，已OHCA無呼吸心跳，馬上送成大醫院急救，惟經搶救仍宣告無效身亡，全案由市警歸仁分局調查偵辦中。

▲台南市仁德區驚傳槍擊案，有1名男子被槍擊中胸部，已OHCA無呼吸心跳，經送成大醫院急救，警方封鎖現場勘查。（圖／讀者提供）

台南市消防局於11日下午2時27分許據報，位於台南市仁德區中正路三段有發生槍擊案，有人受槍傷，消防局馬上派出仁德消防分隊救護車前往搶救，救護車到場後發現有1名年約30多歲的男子，胸口有一處槍傷，人已OHCA無呼吸心跳，護車馬上送成大醫院急救，經醫療團隊全力搶救，惟因傷重於下午3時07分許宣告急救無效身亡。

▲警方鑑識人員在現場勘查蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲傷者被送到成大醫院急救，仍宣告急救無效不治身亡。（圖／記者林悅攝）

台南市警歸仁分局據報派員前往現場勘查，並拉起封鎖線封鎖現場，請市警局鑑識中心派員到場勘查蒐證，初步調查，被害人與兇嫌互約談判破裂，進而互開槍，起因待了解，兇嫌至少開1槍以上，逞兇後迅速逃逸。

▲警方鑑識人員在現場發現一顆彈殼。（圖／記者林悅攝）

警方調查，在仁德區中正路三段709-1號前發現一顆彈殼，被害人倒臥地點疑在中正路三段709號前，地上有血跡，而709-1號彈殼旁，也有血跡。目前警方正調閱現場附近監視影像過濾查明涉案人人數、交通工具及逃逸方向，並釐清相關案情全力偵辦緝兇中。