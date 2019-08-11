聲景歲月‧台南有影」頒獎首映會　以聲述景呈現對台南記憶連結

▲台南市新聞處長劉怡伶等人，對「聲景歲月‧台南有影」徵件得獎人進行頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第3公用頻道影片徵件活動2019年來到第6屆，新聞處劉怡伶處長8月11日出席「聲景歲月‧台南有影」的頒獎典禮暨首映記者會，感謝來自各地的創作團隊熱情參與，把對台南的想像透過影片，呈現出豐富的人文風貌，讓公用頻道真正成為民眾的公共空間，市府會更努力推動影視產業的發展。





劉怡伶處長表示，新聞處主辦「聲景歲月‧台南有影」，希望能透過各種面向、不同元素，讓創作者來表達對台南這塊土地的情感與記憶連結。由衷恭喜與感謝所有無論入圍或得獎的創作者們，都能運用最熱忱的心與切身的一些體驗，以各種主題的方式來呈現他們對台南的記憶連結。





今年公用頻道影片徵件活動是以「聲景歲月」為主題，呈現台南獨特的「聲音」。在經過決選評審邱立偉老師、薛常慧老師與謝嘉錕老師的評選後，決定本年度的得獎作品！首獎影片為《Vol.01:美鴻》，本片具有實驗記錄性質，以獨特的聲音和影像處理手法，呈現雜誌販賣者的生命獨白，獲得評審一致的高度評價。





亞軍由《我一定會好好的》獲得，以崑山國小師生共同創作的繪本為出發點，透過繪本的製作與呈現，共同面對、接受2016年台南大地震的失去與獲得。季軍作品為《憶。南》，則是以動畫方式拼貼了歲月變換中始終熟悉的聲響與影像記憶。





佳作為《宿譜》，以南管為主題，呈現老師傅面對自己的衰老與南管傳承的困境。特別獎一名則由《尋轎》獲得，以孫子的角度/觀點談論父親及阿公，表現出深入家人情感，淺出轎子工廠的影片意境，因此獲評審們給予特別獎的肯定。





臺南市政府新聞處主辦的公用頻道影片徵件活動，每年皆以臺南為舞台，透過不同的主題，如農業、運動、職人、味道等來發想挖掘臺南的魅力。今年以「聲景」為主軸，從近百件企劃海選、經現場簡報後，選出十組不同背景的團隊，其中還包括來自香港和馬來西亞的僑生參與「發聲」，企畫類型豐富多元，體裁不拘於記錄片、劇情片、動畫片或實驗片等，透過不同風貌的體裁，展現出對「臺南聲音」的各種想像與捕捉。入選的10部影片將於第3公用頻道上播放，歡迎觀眾跟著影片，試著用聽覺來經驗與體驗台南的影中有聲。



※本屆活動得獎結果：首獎《Vol.01:美鴻》，獎金15萬元。亞軍《我一定會好好的》，獎金10萬元。季軍《憶。南》，獎金6萬元。佳作《宿譜》，獎金3萬元。特別獎《尋轎》，獎金2萬元。