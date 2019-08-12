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鐵皮屋電影院開幕！豐田孩子打造《好想暫留屋》找回觀影記憶

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▲▼花蓮豐田社區青少年與孩子將社區閒置的鐵皮屋打造為一間為花蓮在地觀眾服務的電影院「好想暫留屋」。（圖／五味屋提供，下同）

▲▼花蓮豐田社區青少年與孩子將社區閒置的鐵皮屋打造為一間為花蓮在地觀眾服務的電影院「好想暫留屋」。（圖／五味屋提供，下同）

▲▼花蓮豐田社區青少年與孩子將社區閒置的鐵皮屋打造為一間為花蓮在地觀眾服務的電影院「好想暫留屋」。（圖／五味屋提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮豐田地區又多一個好去處！社區青少年與孩子將社區閒置的鐵皮屋打造為一間為花蓮在地觀眾服務的電影院「好想暫留屋」，8月11日正式開幕，希望讓花蓮人有更多元欣賞電影的選擇，開幕系列活動結合五味屋十一周年倉儲拍賣會，並推出主題選片、開幕特展、短片放映暨導演豐田小旅行等系列活動。

▲▼花蓮豐田社區青少年與孩子將社區閒置的鐵皮屋打造為一間為花蓮在地觀眾服務的電影院「好想暫留屋」。（圖／五味屋提供，下同）

「好想暫留屋」電影院11日開張，五味屋創辦人顧瑜君（前左4）與孩子合影。

經過將近一年，豐田五味屋與流動放映所共同帶著孩子執行改造行動，由孩子們命名為〈好想暫留屋〉的社區電影院，這次以「家庭」為主題的選片，將放映兩部台灣經典電影修復片《青梅竹馬》與描述青少年成長歷程的《甜．祕密》及兩部日本電影《家族真命苦》與《奇蹟》，一起來看不同年代、時空、年齡面對「家」的疑難雜症。透過在〈好想暫留屋〉和大家一起看電影後好好吐出喜怒哀樂，好好喘息。

▲▼花蓮豐田社區青少年與孩子將社區閒置的鐵皮屋打造為一間為花蓮在地觀眾服務的電影院「好想暫留屋」。（圖／五味屋提供，下同）

孩子選擇鐵皮屋色彩、完成空間丈量，並由青少年親自參與規劃，從採買油漆工具、詢價、試刷，到帶領小小孩起刷油漆。

開幕現場的小提琴演奏，是來自台中華德福實驗學校國中二年級的小朋友跨區域服務學習參與，提供專長分享社區。

豐田地區曾有的大同戲院於1974年代歇業，循著這一條脈絡，執行團隊提出「鄉村的觀影記憶」作為好想暫留屋開幕展的題目，站在鄉村的觀點探問社區為什麼需要電影院？需要甚麼樣的電影院？這個展出是宣告這間電影院的開幕，是找回曾經的觀影記憶，也是再重新建立一個社區的觀影文化。

▲▼花蓮豐田社區青少年與孩子將社區閒置的鐵皮屋打造為一間為花蓮在地觀眾服務的電影院「好想暫留屋」。（圖／五味屋提供，下同）

電影院內不會有固定的座椅，取而代之的是一張張不同故事的椅子。

五味屋十年前是一棟嚴重漏水、被白蟻侵蝕的殘破不堪老舊房舍，經過了十年的時光，從一開始的二手物商店，到現在在村子有十個據點，內容包含食、衣、住、行、育、樂，村子裡的孩子是五味屋成立的原因，小老闆透過努力在五味屋工作換得點數，在店內可以換取生活所需，更多的是累積自信與贏得到外面參加活動、拓展視野的機會，陪伴孩子的大人也在生活中體驗與學習，在工作中體驗人生五味。

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關鍵字：鐵皮屋,電影院,開幕,豐田社區,孩子,打造,好想暫留屋,記憶

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