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電影院女廁「有～～」　晚班員工等5分鐘開門嚇壞：不敢講怕惹禍上身

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▲電影院（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO說，她的班是下午6時到凌晨2時。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

「請問裡面有人嗎？」一名女網友分享曾在電影院上晚班發生的事情，「那兩年遇到的怪事，當時都還不敢跟同事說及討論，怕惹禍上身。」她說，「雖然害怕還是當作不知道、沒聽到、沒看到。」

「我不知道在電影院上班的人，有沒有遇到像我這樣的經歷。」原PO近日在「爆系故事館」發文說，這是發生在她身上的真實故事，當時民國90幾年，公司分早晚班，她的班是下午6時到凌晨2時，有時子夜場會「摃龜」，下班前就需要清場，檢查廳裡有無垃圾、廁所關燈，確認廳內無人後「上鎖」。

請繼續往下閱讀...

原PO回憶，某天某個廳子夜場「摃龜」，一樣進去巡視準備關門上鎖，到女廁時發現一間門有上鎖，因為外頭有藍、紅顏色的標示可辨識，不疑有它便折回廁所門口稍等，卻沒動靜及聲音。

原PO解釋一下廁所動線，廁所無大門，進去先經過兩個洗手台，再來是隔三間女廁、長方形的格局；她站約3、5分鐘，覺得不對走到洗手台前，有沖水的聲音，並問「請問裡面有人嗎」，隔了2秒後有女生以低沉及幽長的聲音回答「有～～」

▼原PO分享女廁的驚魂記。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲廁所（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼廁所標示。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼電影院廁所門外有顏色標示可供辨識裡面有沒有人。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

▲▼廁所標示。（圖／記者陳俊宏攝）

「一股毛骨悚然的緊張感從腳底竄上來」，原PO表示，又要強迫自己鎮定，慢慢再往前走，腳步有如千金重，走到第二間隔間，將門輕輕、慢慢往外拉一點點確認裡面沒人，轉身不敢往後看。

原PO馬上關燈往廳口走，「腳步越走越快，還不敢用跑的，把廳門關起，才敢轉身把預備掛在門把上的鎖匙鎖起來。你問我當時還有其他的同事在嗎？沒有。」

原PO指出，一人顧三個廳，當時A廳散場完，另一個C廳要進場，無法馬上清場，等進場完，進場都是等正片開始放才關廳口門，也要15、20分鐘，所以清場關鎖門都要很小心，才不會把客人關在裡面。

原PO說，之後陸續還是會遇到其他廳，例如只有沖水的聲音沒有人，「雖然害怕還是當作不知道、沒聽到、沒看到，這麼多年了，偶而還是會想起。請別問我是哪一家戲院，我不會說的。」

▼原PO表示，現在回想真的很恐怖。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲▼電影院,劇院,電影,投影幕,劇場。（圖／pixabay）

「現在想想真的很恐怖」，原PO回覆網友的問題表示，「我都希望自己不是體質敏感的人」、「那兩年遇到的怪事，當時都還不敢跟同事說及討論，怕惹禍上身。」

有網友分享，「之前在某戲院上大夜班，有天休息要走上去，本來同事要嚇我（他在二樓顧），當他要走過來嚇我的時候，突然聽到有人問說『請問X廳開放進場了嗎』。他就回『有』，結果回頭沒人，他整個臉超鐵青。」

有人認為，「3間廁所都沒人嗎？因為我之前剛好看到有女生說太晚會怕，所以門沒鎖上，她上好要出來，結果被人從外面推開，硬生生躲在垃圾桶和門夾縫間。」

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關鍵字：電影院,爆系故事館,廁所

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