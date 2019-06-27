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擺脫對Panasonic的依賴　員工爆料：特斯拉正自行研發電池

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▲特斯拉。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國電動車大廠特斯拉（Tesla）傳出正在自行研發電池。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）的主要電池供應商為日本的Panasonic，但據外媒報導，特斯拉為減少對Panasonic的依賴正在自行研發電池。

據CNBC報導，有特斯拉內部員工爆料稱，該公司正在自行研發電池，因為該公司希望能解決自2014年以來依賴日本Panasonic所生產的電池的情況。據IHS Markit的研究，電池為電動車最主要的成本之一，因此，特斯拉若是真的自己製造電池，除了能以更低的售價為消費者提供電動車外，也讓該公司不用再向外部供應商或合作夥伴共享數據。

過去特斯拉一直面臨「電池限制」的問題，主要是因為電池的生產不足限制了該公司電動車的生產與銷售，創辦人馬斯克也在6月初的股東會上承認此事。報導分析認為，自行研發電池其實相當符合馬斯克的作風，目前該公司正力拚垂直整合，希望開發、製造和銷售都能自己來。

報導指出，內部人士透露，特斯拉在加州汽車廠的附近創建一間「臭鼬實驗室」（Skunkworks Lab）的地方來研發電池，據了解，目前他們將研究重點放在設計鋰離子電池以及如何相關生產技術。

但報導認為，就算特斯拉真的研發出自己的電池技術，該公司應該也不會立刻就和Panasonic和其他電池商斷絕供應鏈關係。

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關鍵字：電池,Panasonic,特斯拉,馬斯克

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