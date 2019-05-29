▲奪10獎！2019讀者文摘信譽品牌， Panasonic為家電業最大贏家。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲「2019讀者文摘信譽品牌」調查結果出爐！Panasonic為家電業的最大贏家。（圖／記者謝婷婷攝）

記者黃稜涵／採訪報導

「2019讀者文摘信譽品牌」調查結果出爐！由台灣消費者依照對品牌的信賴程度、品質、品牌價值、了解消費者需要、創新性與社會責任等六項標準作為評分依據，選出最信賴的品牌，而在競爭激烈的家電市場當中，Panasonic奪下4項白金獎、6項金獎，成為家電業的最大贏家。

▲台松電器販賣許國士總經理表示，今年是Panasonic連續3年在家電業界獲得最高10個獎項。

台松電器販賣許國士總經理表示，首先要感謝的是亞洲區最具公信力的讀者文摘信譽品牌評選，它忠實反映消費者的心聲，同時也要感謝台灣消費者對Panasonic的高度肯定，不僅連續21年獲得信譽品牌這項殊榮，今年更是我們連續3年在家電業界獲得最高10個獎項，獲得這樣的榮譽Panasonic會更加珍惜，也把這份榮譽當作今後更加努力的原動力。

▲Panasonic不斷優化產品，貼近消費者的生活，因此成功贏得消費者口碑。

在嚴格評鑑之下，今年Panasonic在電冰箱、洗衣機、微波爐/烤箱品項，連續3年獲得白金獎最高榮譽，除濕機更是首度獲頒白金獎的肯定，另外在冷氣、電視、整水器、空氣清淨機、電鬍刀及數位相機等商品，則獲得金獎肯定，不斷優化產品，貼近消費者的生活，因此成功贏得消費者口碑。

▲Panasonic今年在電冰箱、洗衣機、微波爐/烤箱品項，連續3年獲得白金獎最高榮譽之外，除濕機更是首度獲頒白金獎的肯定。

許國士總經理提到，Panasonic之所以能贏得消費者口碑與信賴，並獲獎連連，最大的關鍵就是緊跟消費者生活腳步，持續創新功能與設計滿足消費者需求為首要目標，像是現在能源過度消耗，Panasonic的空調商品連續5年都是業界省電第一，運用與日本同步的先進技術，將可強化省電的ECONAVI智慧節能科技以及可淨化PM2.5改善空氣品質的日本專利nanoe X科技，運用在旗下品牌商品中，倍受消費者歡迎。

▲Panasonic不僅連續21年獲得讀者文摘信譽品牌的肯定，累計獲獎總數更是高達121項。

強調關心以及在乎消費者需求，Panasonic不僅連續21年獲得讀者文摘信譽品牌的肯定，累計獲獎總數更是高達121項，未來將持續開發多元產品，透過更節能環保、更智慧人性化、更具健康概念的創新設計，幫助消費者輕鬆解決問題，創造更便利的美好生活。