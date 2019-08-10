快訊／桃園廢料回收工廠驚傳大火！廠房塌陷焚毀　警消鑽洞灌救中

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區1家鐵皮工廠10日晚間傳出大火，大火從密閉鐵皮廠房竄出，桃園市消防局據報趕往現場灌救，因火勢猛烈，鐵皮廠房被高溫熔毀變形塌陷，消防人員擔心波及鄰近工廠，以破壞器破壞廠房鑽洞灌救，大火於晚間11時許被撲滅，現場無人受困，起火原因與災損尚待鑑識與估計。

▲桃園市大園區一家廢料回收廠房10日晚間傳出大火，消防人員鑽洞灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，晚間20時47分接獲報案，位於大園區五青路292巷一家鐵皮廠房傳出大火，濃煙從密閉廠房竄出，消防局出動包括第三大隊大園分隊等共計31輛消防車與救護車與87名警義消人員前往救援，因大火延燒導致斷電，消防人員破壞廠房後鑽洞灌救。

▲桃園市大園區一家廢料回收廠房10日晚間傳出大火，消防人員鑽洞灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

起火現場為一層樓鐵皮廠房，主要堆置回收手機殼、鋼琴、DVD及燈管與塑膠袋等廢料，大火延燒非常猛烈，鐵皮廠房被高溫燒灼變形，廠房不耐高溫最後崩塌，大火延燒至晚間11時4分被撲滅，燃燒面積約400平方公尺，消防人員清點火場時並未發現有人員受困，至於真正起火原因與災損等仍需待鑑識人員後續釐清。

▲桃園市大園區一家鐵皮工廠10日晚間傳出大火，消防人員破壞鐵皮廠房鑽洞灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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