未來警官素質高　今年警察大學入學新生「九成考取國立大學」

▲警大學長引領新生學弟妹接受預備教育考驗與挑戰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央警察大學學士班四年制新生報到因颱風影響延至10日，總計有240位新生完成報到，報到率達九成，警大指出，扣除以警大為第一志願未填報其他大學學生，其餘新生有近九成錄取國立大學，其中3成以上是錄取台大、清大、交大、政大與成大等頂尖國立大學，雖然少子化對國內大專教育發展造成衝擊，但警大仍是國內優秀學子報考首選優秀學府。

▲警大新生用餐禮儀就是生活教育的開始。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警大今年大學部共計招收266人，分別為甲組男生103人、甲組女生22人、乙組男生109人、乙組女生32人，初試報名人數為3142人，整體錄取率僅8.47％；初試包括學科能力測驗成績，複試須通過體格檢查、體適能測驗及口試，報到入學還得通過2週的「預備教育」，類似服兵役的新訓階段，讓學生適應警大團體生活，要通過成果驗收後，才能在九月一日開學正式成為警大新生。

▲警大學長帶領學弟，從端正自己開始學習如何當個稱職警察。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警大表示，今年240名報到新生中，有68人僅填警察大學唯一志願，另有153人均同時錄取國立大學，包括台大14人、清大8人、交大7人、成大36人、政大12人等，新生在4年內將接受專業執法知識、技能與倫理訓練等幹部養成教育，這些學力能力頂尖的學子，經過警大養成教育後，未來一定能夠成為稱職維護台灣治安工作的優秀執法者。

【更多新聞】

►網友見面好猴急！說看夜景沒到就硬上 瘦男辯：她比我大隻

►男子藏毒見盤查駕車欲逃逸 警連開6槍擊破輪胎制伏

►旅遊作家批桃機免稅店深夜如「遮羞布」 林佳龍：請桃機改善