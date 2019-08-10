男子藏毒見盤查駕車欲逃逸　警連開6槍擊破輪胎制伏

▲平鎮警方10日巡邏發現江姓男子違停，員警察覺車上有毒咖啡包，江開車欲逃逸被警連開6槍擊破輪胎制伏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局平鎮分局員警，10日清晨巡邏時發現一部黑色轎車違停在路邊，員警上前勸導，員警眼尖發現駕駛座上放有毒咖啡包，男子見狀猛踩油門企圖逃逸，員警立即向轎車左後輪連續開槍6槍制止，男子被警方當場逮捕，並起獲毒咖啡包與彩虹菸等毒品，全案正由警方調查中。

警平鎮警分局龍岡派出所副所長曾金淇指出，10日清晨6時45分，巡邏警車行經中壢區中山東路與仁德街口時，一輛黑色轎車違規停車在路邊，巡佐楊恩貴與警員馬雲九上前勸導時，發現駕駛座上疑似有毒品咖啡包，要求男子熄火受檢，但車內男子猛踩油門欲逃逸。

▲平鎮警方逮捕江姓男子，偵訊後準備移送偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

巡佐楊恩貴立即撲向駕駛座，與年約30歲的江姓男子拉扯，後方警戒員警擔心巡佐生命受到危害，立刻向轎車左後輪連開6槍制止，江男被警方開槍嚇到後被制伏，員警在車上查獲70公克毒品咖啡包與彩虹煙29支等毒品證物。

▲平鎮警方10日巡邏發現江姓男子車上有毒咖啡包等毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃警局長陳國進獲報後，第一時間趕往龍岡派出所慰問英勇緝毒的員警，對於員警逮捕過程中，大膽使用槍械順利破獲毒品案，未釀成其他人員受傷與車輛損壞給予肯定，江姓男子偵訊後，依違反毒品危害防制條例與妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦。

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