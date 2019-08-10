鴻蒙是美國「逼」出來的！環時：打破壟斷的現實方案

▲華為鴻蒙系統。（圖／翻攝大陸網站）

記者馬叔安／綜合報導

針對華為於9日在使用者大會上，發佈「鴻蒙」操作系統，《環球時報》10日社評指出，鴻蒙毫無疑問是被美國「逼」出來的，其出世是打破美國壟斷的一個現實方案，讓鴻蒙的生態系統建立起來，這不僅對華為生死攸關，也是中國所有相關製造商未來生存環境的一個決定性砝碼。

社評認為，美國倒逼中國高科技企業的壓力已經成為戰略態勢，「中國全社會已經下了要獨立發展本國核心技術的決心，鴻蒙是時代的產物，它代表了中國高科技必須開展的一次戰略突圍。」一旦鴻蒙在華為全線產品上安裝，華為手機短時間內銷量將下降，但其回報將是華為進一步崛起，和中國操作系統及軟體業全面繁榮。

社評強調，中國面臨一些高科技領域決定性的補短板和再創業，鴻蒙不可能是華為與美國博弈的虛晃一槍，華為和中國高科技產業都已經沒有退路，「我們相信，鴻蒙與中國大市場和大社會不會相互辜負，它同樣不會讓這個世界失望。」

華為消費者業務執行長余承東表示，目前華為手機系統上仍繼續使用安卓，但若哪天無法使用後，可隨時切換到鴻蒙（Harmony OS）。綜合陸媒報導，鴻蒙是為「物聯網」開發的作業系統，能應用榮耀智慧螢幕上，而明年將推出2.0，將能使用於穿戴設備、手機等；後年更會推出3.0，軟硬協同優化，將用於智慧音箱和耳機等不同設備上。

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