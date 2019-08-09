華為「鴻蒙」東莞亮相！余承東：若安卓沒法用　轉換只需一兩天

▲華為在開發者大會上正式發佈鴻蒙操作系統。（圖／翻攝自「央視新聞」微信公眾號）



記者邱茀濱／綜合報導

面對Google停止與華為合作後，許多用戶擔心之後是否無法使用安卓（Android）系統。不過，華為今（9）日舉行的開發者大會上，公布了自家開發的作業系統「鴻蒙」。而華為消費者業務執行長余承東表示，目前華為手機系統上仍繼續使用安卓，但若哪天無法使用後，可隨時切換到鴻蒙（Harmony OS）。

綜合陸媒報導，鴻蒙是為「物聯網」開發的作業系統，能應用榮耀智慧螢幕上，而明年將推出2.0，將能使用於穿戴設備、手機等；後年更會推出3.0，軟硬協同優化，將用於智慧音箱和耳機等不同設備上。

余承東指出，「我們要打造全球的作業系統，不僅僅是華為自己的，我們希望開源，讓全球的開發者力量參與進來，打造下一代最領先的作業系統。」

他進一步表示，華為的智慧型手機目前還是以安卓系統為主，但若用戶哪天無法使用後，只需啟動「方舟編譯器」，開發工作也只花1至2天，就能輕鬆切換到鴻蒙OS。

「方舟編譯器」的存在，讓華為系統有了領先所有廠家的可能，應用流暢度最高提升60%。余承東表示，「到目前為止，方舟編譯器已和40多個應用進行合作，在2019年8月方舟編譯器將進行框架開源，2020年，方舟編譯器將進行完整開源。」

據公開資料顯示，方舟編譯器是華為自行研發的一套手機應用開發程式，可以從應用研發階段改善Android系統性能卡頓的問題，該翻譯器也是業內首個多語言聯合優化編譯器。

▲華為鴻蒙系統。（圖／翻攝大陸網站）