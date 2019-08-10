快速公路首訂「拖吊限時1hr、拖救費1500元↑」　2020年元旦上路

▲快速公路將比照國道訂定故障車拖救收費標準。（資料圖／高公局提供）

記者胡順惠／台北報導

民眾開車上路時，若在快速道路發生交通事故，必須自行或由警方找拖吊車業者施救，不僅沒有統一的收費標準，還可能佔用車道太久影響行車安全。交通部公路總局比照國道訂定「快速公路車輛拖救服務作業要點」，規定小客車10公里內收1500元，並只能由特約拖救廠商限時1小時內拖救，預計明（109）年1月1日實施。

快速公路包含台61、台61甲、台62、台62甲、台64、台65、台66、台68、台68甲、台72、台74、台76、台78、台82、台84、台86、台88等17條。

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為避免拖吊廠商趁危加收拖吊費用，公路總局針對費用部分「統一標準」。作業要點中規定，小型車在快速公路拋錨，拖救里程10公里內將收取基本費1500元、大型重型機車考量其無法比照小型車托起前輪以後輪著地方式拖救，故拖救費依小型車加收第二類現場作業費900元，基本費為2400元，基本費為最低收費，若超過10公里的里程，每公里加收50元。

另外，針對佔用車道太久影響行車安全部分，公路總局也召集各地拖吊廠商登記和簽約。作業要點中規定，合作拖救廠商必須在半小時內抵達現場，1小時內應將故障車拖離現場，而故障車輛在等待拖救時間也將收取費用，半小時內不予計費，超過半小時，每小時收150元。

公路總局交通管理組組長薛讚添表示，快速公路以往沒有跟拖救業者訂約，車輛發生狀況時，駕駛必須自行叫拖吊車，或由警方通知附近拖吊業者施救，因此常常發生拖吊業者跟用路人之間常常有不愉快的狀況發生，像是收費太貴等狀況。

薛讚添說，因此才會參考高公局的「國道高速公路車輛拖救服務須知及收費標準」訂定要點，邀集全台灣拖吊業者來開會，目前正在公告中，拖吊業者有意願的再跟工程處訂約，後續便可開始執行，估算下來明年1月就能開始實施。