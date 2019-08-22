三寶賓士離奇吊樓梯！淡水天元宮驚見「關公踢一腳」　網笑：拖吊2500絕對划算

▲三寶賓士卡在樓梯上！淡水天元宮驚見離奇景象 。（圖／翻攝「阮厝住三芝」臉書）



記者許力方／新北報導

有網友在淡水知名天元宮目擊驚險一幕，一輛黑色賓士21日傍晚竟以幾乎90度的詭異方向，卡在階梯半空中，動彈不得，附近民眾看傻眼，驚動警方到場協助。經調查，64歲李姓男子沒有喝酒，當時去參加法會，開車要迴轉離去時，不慎誤踩油門，失控衝到台階，最後花了2500元找拖吊車才脫困。

事發於21日，住在當地的李男駕駛黑色賓士前往天元宮參加法會，下午4時許，準備開車離去時，本來要在小空地迴轉，結果不慎踩到油門，失控衝到前方台階，當場跌落，底盤卡在樓梯上動彈不得。警方趕到場了解，李男沒有受傷、也沒有酒駕，且也不須警方做後續處理。

▲三寶賓士受困樓梯，網笑：花拖吊2500元絕對划算 。（圖／翻攝細說淡水，下同）



附近不少民眾看傻了眼，拍下照片PO文上臉書分享「下樓梯失敗」、「要賓掐了！」（台語：翻車）引發熱烈討論。網友紛紛笑說「玩命關頭來天元宮取景嗎」、「七月份鬼遮眼、「關聖帝君踏了一腳」、「三寶無極限」、「這樣拍車好帥」、「有錢就是任性」、「快來看特技」，還有人直指賓士煞車不錯，還能停的住，「花拖吊的錢絕對比修前保桿便宜」。

警方表示，李男最後花費2500元找來拖吊車，才順利吊起賓士車脫困，底盤受損輕微，他也表示不需要修理。