解除了！　台7線北橫及台9甲線新烏公路開放通行

▲台7線北橫及台9甲線新烏公路原預警性封路已開放通行。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

利奇馬颱風來襲，9日中午過後降雨將逐漸趨緩，針對台7線22.8K羅浮至60.8K及台9甲線14.5K烏來至19K孝義路段，8日實施預警性封路，公路總局第一區養護工程處一工處預計9日中午12時起，解除台7線北橫及台9甲線新烏公路預警性封閉，並開放通行。

一工處指出，8日利奇馬颱風來襲，清晨又遇宜蘭強震，為確保行車安全，該處針對台7線22.8K羅浮至60.8K及台9甲線14.5K烏來至19K孝義路段，實施預警性封路，避免人車進入警戒區域。而8日夜間巴陵地區電力中斷，一工處緊急清除台7線32.5K處零星落石，台電公司趁9日上午7時雨勢間歇，進入巴陵地區搶修電力，以解決巴陵地區民生所需，目前已陸續回復供電中。

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▲台7線北橫及台9甲線新烏公路原預警性封路已開放通行。（圖／一工處提供）

一工處說，依據最新氣象情資研判，9日中午過後降雨將逐漸趨緩，該處預計於今天中午12時起解除台7線北橫及台9甲線新烏公路預警性封閉，並開放通行。然考量台7線北橫公路32.5K榮華橋附近，上邊坡仍屬不穩定，中午開放後採戒護通行方式，後續每日晚間7點至隔日上午6點仍維持預警性封閉。

一工處呼籲民眾，颱風豪雨期間如非必要請勿進入山區路段，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。