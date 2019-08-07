南韓紙箱工廠爆炸釀大火！1消防員殉職10傷　10m外樹木遭連根拔起

▲ 爆炸引發大火，工廠冒出陣陣濃煙。（圖／京畿消防災難本部）

記者陳宛貞／編譯

南韓京畿道安城市陽城面一家紙箱工廠6日下午1時15分發生大規模爆炸，引起火災，共造成1死10傷。趕往現場救火的安城消防署陽城分隊45歲消防長石元浩（音譯）殉職，58歲的消防尉李敦昌（音譯）臉部及雙手1至2度燒傷送醫，還有8名工廠人員及1名路人受傷。

綜合韓媒報導，該工廠包括地下室共3層樓，面積約逾3500平方公尺，起火點應在地下1樓的半導體清洗劑倉庫。消防當局認為，應是倉庫內的燃料槽因不明原因爆炸，引發大火。爆炸威力龐大導致工廠倒塌，已經看不出原貌；距工廠10公尺遠的樹木也被連根拔起。

▲ 工廠爆炸波及消防車。（圖／京畿消防災難本部）

消防局當時收到工廠火警系統發出的警報趕往現場，途中逾30名民眾報案表示聽到爆炸聲。當局出動消防直升機、51輛消防車及132名人力，雖然下午3時21分便解除緊急應變程序第一階段，傍晚6時左右地下室的火勢仍未完全撲滅。

62歲的李尚雄（音譯）事發當時在150公尺外的印刷工廠上班，他表示，「突然聽見『砰』的一聲，一開始還以為是我們工廠的變壓器爆掉，趕緊跑出去。爆炸噴出的物品飛到我們工廠來，還打掃了好一陣子。」