美國對其餘輸美產品加徵25％關稅　IMF憂：中國經濟成長「大幅減退」

▲川普放話，「美中9月在華府的新一輪談判如果取消也不算太糟」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

國際貨幣基金會（IMF）週五（9日）發出示警，中國經濟受到美中貿易戰影響正面臨減緩，由於承受上一波關稅制裁時，內部釋放諸多政策得以抵銷部分衝擊影響，但若再受到美國進一步增加關稅，經濟成長將可能大幅減退。

國際貨幣基金會撰文指出，2018年，由於內部金融監管改革及外部需求疲軟，中國國內生產總值（GDP）成長已降緩至6.6％。到了2019年，面對美國對2000億元輸美產品祭出關稅制裁，中國提出相關政策激勵措施，有效抵銷部分衝擊，但GDP成長再度下降至6.2％。美國若再對中國其餘輸美貨品加徵25％關稅，將導致中國GDP成長再下修0.8％。國際貨幣基金會表示，「在貿易情勢緊張下，近期的展望特別不明確」，敦促貿易爭端能夠盡快尋得解決方案。

川普愛放話的性格眾所皆知，不論透過他的推特宣布或是接受媒體訪問，過去數月以來種種「重磅消息」已經造成全球經濟及政治動盪，更導致美股漲跌劇烈。面對與中方重啟貿易談判，川普9日再度釋出消息，原訂9月在華盛頓舉行的新一輪美中貿易談判「可能會取消」，「若9月正常舉行會議相當不錯，但如果會議取消，也不算太糟。」同樣地，川普沒有特別解釋談判可能取消的原因。