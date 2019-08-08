環保垃圾袋裝嬰屍…丟棄仁愛醫院旁！「幼小屍身蜷縮」難辨性別

▲警方獲報後到場勘驗，確認垃圾袋中裝著死嬰。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市一名民眾父親節（8日）清晨經過仁愛醫院旁一處巷弄，發現路旁有個塑膠垃圾袋特別顯眼，好奇打開一看，赫見其中裝了具幼小的死嬰，嚇得急忙通報。台北市大安分局瑞安所所長侯宏哲指出，該名嬰兒疑似遭人丟棄，被發現時已經明顯死亡，由於嬰屍身驅蜷縮，第一時間無法辨別男女，後續將交由檢警相驗，釐清死因。

仁愛醫院駐院警衛受訪時表示，清晨時有個民眾驚慌跑來，表示一旁巷弄發現死嬰，他上前查看，發現嬰屍被裝在垃圾袋中棄置路旁，立即通知派出所前來處理，並封鎖現場不讓路人靠近，「祂身體很小，看起來像是剛出生沒有多久！」

▲駐院警衛直言，嬰兒身驅相當幼小，看起來像是「剛出生不久」。（圖／記者黃彥傑攝）

侯宏哲指出，警方在獲報後第一時間趕赴現場，確實發現死嬰，但目前為止尚不知道是何人棄置，也不清楚嬰兒死因，現正在調閱鄰近監視器畫面釐清案情。侯宏哲進一步表示，裝著嬰屍的塑膠袋是新北市環保收費垃圾袋，容量並不大，裝進嬰屍後被放置在大型垃圾旁；另一方面，由於死嬰被發現時身體蜷縮，第一時間無法辨識性別，後續將交由檢警相驗、深入釐清。

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▼侯宏哲表示，由於嬰兒屍身蜷縮，因此難以判定性別。（圖／記者黃彥傑攝）

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