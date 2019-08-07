男嬰出生10天…手就被護理師折斷！父親心碎：骨頭過8個月還是彎的

▲台南某知名婦幼醫院傳出虐嬰事件。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

記者陳雕文／綜合報導

有網友在臉書爆怨公社PO文說，朋友的兒子在台南某知名婦幼醫院出生不到十天，右手就被護理師硬生生扯斷，現在孩子八個月大，骨頭還是彎的。家屬對於院方的消極態度感到憤怒， 因此提告。原PO補充說，官司正在打，就算打不贏，至少要讓大家知道這個可怕的月子中心。網友看到男嬰的傷都說，「好心疼！」

男嬰的爸爸也在個人臉書發文說，去年11/28寶寶剛出生時，對台南某婦幼醫院印象良好，但就在婦幼中心的第9日晚上，嬰兒室的照護員告知家屬，寶寶活動度不足，隔天成大醫院急診診斷右手肱骨骨折，也就是手臂斷了！

男嬰的爸爸還說，院方也只有事情發生後請醫生及護理長來電確認病況，就沒有後續關懷或詢問寶寶恢復情況，中間衛生局協調，但家屬還是沒有感受到院方的誠意。

後來孩子的爸到警局報案，看了好幾天的監視器，最後他看到了一個片段！「寶寶吐奶在照護員身上，她換衣服回來後先拉我兒子的手，另一隻手才扶脖子起來，雖然連貫動作很快，但衛教的時候不是教我們手要扶兩個點，就是頸部跟屁股嗎，只要是拉手就不是正確的動作。」

網友紛紛留言，「根本虐嬰等級了吧」、「太可惡了」、「還好我後來轉院了」、「扯爆！是在摔角嗎」、「天啊！要我也會告死對方」、「真的很生氣耶！」、「太扯了！幼童拉手都會脫臼了，何況還是嬰兒」、「這重傷害了」、「那間月子中心超貴的耶」