北市仁愛醫院旁巷弄「垃圾袋藏嬰屍」　地點剛好是監視器死角

▲仁愛醫院旁巷內，發現垃圾袋有具男嬰屍，警方全力偵辦中。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

父親節（8日）清晨，台北市大安區仁愛醫院旁巷弄內竟發現一具裸體的嬰屍，手腳冰冷、身驅蜷縮地被裝在桃紅色的新北市環保垃圾袋中，第一時間還無法辨別男女，警方獲報後，趕抵現場拉起封鎖線調查，並將嬰屍交由檢警相驗，得知是名男嬰，且剛出生沒多久，目前仍放在殯儀館中。

據了解，一名路過婦人在酒吧側門發現垃圾袋中有棄嬰，嚇得跟醫院保全通知，保全再回報給駐院警衛，警衛到現場確認是具嬰屍後便打電話報警。但警方目前尚無法確認嬰兒是遭遺棄致死、抑或是出生夭折而遭丟棄。

隨後嬰屍送至殯儀館，經檢警會同法醫相驗後，得知男嬰無明顯外傷，且臍帶已清理乾淨，初判剛出生沒多久，而男嬰被發現時身上的血跡是屍血，至於死亡時間及死因還有待解剖釐清，並會盡快安排解剖時程，最快明天解剖。

目前警方正調閱監視器畫面緝凶，但棄嬰地點剛好是畫面死角，因此警方也不排除過往車輛，將一一追查，同時也查訪附近居民，並採集垃圾袋上的指紋，全力偵辦中。

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